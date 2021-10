Accademia degli Ottusi, assegnate le borse di studio “Remo Stefanelli”

Ecco i nomi dei sei vincitori

L’Accademia degli Ottusi è lieta di comunicare alla cittadinanza spoletina il risultato del concorso 2021 per l’assegnazione delle Borse di studio intitolate a Remo Stefanelli.

L’appuntamento, che ha cadenza biennale, è frutto del lascito testamentario, con cui un concittadino benemerito all’inizio degli anni ’70 del secolo scorso volle offrire a giovani spoletini meritevoli e in condizioni economiche disagiate l’opportunità di andare avanti negli studi e di raggiungere risultati adeguati alle loro capacità.

In un periodo di difficoltà economiche e sociali come quello che stiamo vivendo, l’Accademia degli Ottusi, a cui Remo Stefanelli ha affidato il compito organizzativo delle borse, è onorata di poter fornire un sostegno ai concittadini in difficoltà.

La borsa per la Scuola Media Superiore è di euro 800; per l’Università è di euro 1.800.







Sono risultati vincitori:

Per le Scuole Medie Superiori:

Gjoni Endi, IV Liceo Scientifico, Istituto di Istruzione Superiore “Sansi-Leonardi-Volta”; Guidobaldi Marta, III Liceo Scientifico, Istituto di Istruzione Superiore “Sansi-Leonardi-Volta”; Metopio Erika, Diploma Sevizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, Istituto “G: De Carolis” nel 2020; Scatena Flavia, IV Liceo Scientifico, Istituto di Istruzione Superiore “Sansi-Leonardi-Volta”;

Per l’Università:

Ferretti Romina, Laurea di primo livello in Lingue e culture straniere nel 2020; Ricci Michele, Laurea di primo livello in Ingegneria informatica ed elettronica nel 2020.

Per ulteriori informazioni si può chiamare la segreteria dell’accademia degli Ottusi al numero 3510085578.