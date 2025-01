Accademia Auge e Menotti Art Festival Spoleto si presentano al Parlamento Europeo

Doppio importante impegno pubblico per il menotti art festival Spoleto rappresentato dal prof Luca Filipponi e per il partner principale dell’Accademia Auge rappresentata dal Rettore prof Giuseppe Catapano e dal presidente prof Cecare Cilvini a Lussemburgo presso la sede del Parlamento Europeo e la Corte dei Conti ed a Strasburgo presso la sede del Parlamento Europeo ( in seduta plenaria) nei giorni 28 29 30 gennaio 2025

In particolare Filipponi e Catapano sono stati ricevuti dal Capo di gabinetto della Corte dei Conti di Lussemburgo il dott Guido Fara che ha in una conferenza spiegato i compiti e le peculiarità della Corte alla delegazione italiana composta, oltre che da Filipponi e Catapano (in foto a Lussemburgo) anche da Cesare Cilvini (presidente), dal dott Massimo Greco, dall’avvocato Angelo Turco ( magistrato), dall’avv Angelo Visone e dal dott Piero Rispoli.

Nella giornata di mercoledì 29 la delegazione ha partecipato ad un seminario internazionale presso il Parlamento Europeo di Strasburgo su il nuovo ruolo dell’Europa nel contesto geo-politico internazionale ed in particolare sul ruolo della cultura come grande fenomeno di interscambio e cooperazione al quale il prof Luca Filipponi ha dato un importante contributo culturale anche in qualità di consulente e speaker del Premio Nobel per la letteratura e membro del comitato ristretto del Nobel Week.

Alla fine della visita ufficiale il trittico Catapano-Cilvini-Filipponi ha ritirato il pass come membri permanenti al Parlamento Ue ed hanno incassato il patrocinio e le partnership come responsabili delle rispettive organizzazioni culturali. Inoltre la delagazione è stata omaggiata di alcuni volumi sulla storia del Parlamento Ue e gli stessi hanno lasciato alcuni volumi del Premio Art Festival Spoleto e del premio Oscar Wilde alla biblioteca del Parlamento Ue di Strasburgo : L’Europa in Utile ( Filipponi-Catapano), Israele ( di Pasquale Rineli), ed altri libri sulla pace e sulla cooperazione di Sabrina Morelli e Francesco Terrone ed il catalogo ragionato dell’artista Lorenzo Ludi a cura di Paola Biadetti e del maestro Silvio Craia come unici artisti rappresentati in questo contesto.

Soddisfatto Luca Filipponi : ” Nei progetti 2025 abbiamo anche la creazione di un centro studi sulla cultura e le arti con Sede a Spoleto, siamo a buon punto ed attendiamo le ultime approvazioni”.