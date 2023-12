Accade d’inverno. Spoleto illumina il Natale, gli appuntamenti fino al 23 dicembre

Concerto di Natale, Merenda con babbo Natale, Letture e musica, lo spettacolo dei Solotramp Project, la premiazione degli atleti spoletini, Choco Parade e Jingle

Proseguono gli appuntamenti di “Accade d’inverno. Spoleto illumina il Natale”, il programma di eventi organizzati dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni e le istituzioni culturali del territorio. Molto positiva la risposta del pubblico in occasione delle ultime due iniziative che si sono tenute al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti nei giorni scorsi.

Questa sera, martedì 19 dicembre alle ore 17.30, è in programma il Concerto di Natale della Scuola Comunale di Musica e Danza ‘A. Onofri’ al Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ (ingresso gratuito).

Mercoledì 20 dicembre alle ore 17.00, Palazzo Mauri ospiterà l’iniziativa a cura dell’Associazione Il Filo Rosso, dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni, Merenda con Babbo Natale.

Giovedì 21 dicembre, sempre alle ore 17.00 e sempre a Palazzo Mauri, l’appuntamento è con Letture e musica a cura dell’associazione Teodelapio e Groowa Circus.

Doppio appuntamento venerdì 22 dicembre. Alle ore 15.30, al Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota”, il Comune di Spoleto premierà gli atleti spoletini che si sono distinti, per i propri risultati sportivi, nel corso del 2023, mentre alle ore 21 al Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’ è in programma lo spettacolo ‘Dreamers Please Tell me who I am’ a cura dei Solotramp Project (ingresso a pagamento).

Anche sabato 23 dicembre saranno due gli appuntamenti in calendario. Alle ore 17.00 in corso Garibaldi si terrà lo spettacolo itinerante a tema cioccolato Choco Parade, a cura della compagnia teatrale Accademia Creativa. Serata all’insegna della musica all’Auditorium della Stella con l’evento Jingle a cura di FuoriFestival. Dalle ore 22 alle 23 è in programma il live di La Musa II, mentre dalle 23.30 alle 2.00 spazio alla musica di Simon Oak e Friber, per poi chiudere dalle 2.00 alle 3.00 con Train To Eltanin.