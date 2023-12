“Accade d’inverno. Spoleto illumina il Natale”, bene i primi appuntamenti in programma

Chiodetti: “ Abbiamo davanti ancora un mese di appuntamenti n ei teatri, nelle piazze e nelle vie della città”

Proseguono con successo gli appuntamenti di “Accade d’inverno. Spoleto illumina il Natale”, il programma di eventi organizzati dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni e le istituzioni culturali del territorio. Molto positiva la risposta del pubblico in occasione delle ultime due iniziative che si sono tenute al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti nei giorni scorsi.

Sia per il concerto della Banda Musicale dell’Esercito Italiano che, lunedì 11 dicembre, ha presentato ‘Le grandi colonne sonore dei capolavori del cinema mondiale’ sotto la direzione del Maggiore Filippo Cangiamila, che in occasione dello spettacolo “Lo Schiaccianoci” della compagnia “Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania” tenutosi ieri sera, al Teatro Menotti è stata registrata un’alta presenza di pubblico composta da cittadini e turisti in visita in città.

“L’andamento di questa prima settimana è molto buono e stiamo vedendo una partecipazione e un apprezzamento per le iniziative proposte fin qui che non possono che essere accolte con grande soddisfazione – ha dichiarato l’assessore alla valorizzazione delle culture, Danilo Chiodetti – Abbiamo davanti ancora un mese di appuntamenti nei teatri, nelle piazze e nelle vie della città e ci auguriamo che, avvinandoci al Natale e ai festeggiamenti di Capodanno, la presenza dei turisti in città non possa che aumentare”.

Prosegue intanto il programma di “Accade d’inverno. Spoleto illumina il Natale”. Domani, venerdì 15 dicembre alle ore 16.30 al Complesso Monumentale di San Nicolò, si svolgerà l’evento “100 Virtus Spoleto”, a cura di A.S.D. Spoleto.

Quattro invece gli appuntamenti previsti per sabato 16 dicembre. Il primo, “La casetta speciale di Babbo Natale Cri”, si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 17.00 in Piazza del Mercato, a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Spoleto. Alle ore 18.00 l’appuntamento, a cura della Pro Loco “A. Busetti”, è alla Chiesa di San Gregorio Maggiore con “Venite adoremus” e la formazione VocidUmbria composta da Schola Cantorum “Don Dante Brizzi” di Arrone, Coro Polifonico “Naharti” della Valnerina Ternana, Spoleto Archi Ensemble, Associazione BAMP.

L’ultimo sarà il concerto “Gospel Night con Dream Gospel Voices”, organizzato dalla Fondazione Festival dei Due Mondi, in programma alle ore 20.00 al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, con la grande tradizione del gospel newyorkese (l’ingresso è a pagamento). Sempre sabato 16 dicembre verrà inaugurata, al Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi”, la mostra “Colligere Fragmenta – Laboratorio Radura Pensieri Incisi” a cura di Maria Teresa Romitelli. L’esposizione, a ingresso gratuito, sarà aperta dal venerdì alla domenica dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 fino a domenica 14 febbraio 2024.

Gli ultimi appuntamenti della settimana si svolgeranno domenica 17 dicembre. Dalle ore 10.30 alle ore 13.00, presso il Canile rifugio di Spoleto la Casa di Buddy in Località Collemarozzo, si terrà l’evento “Un Natale per Buddy”, una merenda ed una passeggiata insieme ai nostri carinissimi cani con un ospite a sorpresa.

Con “Famiglie ad arte”, il programma di attività e laboratori creativi rivolto a famiglie con bambini da 4 a 11 anni a cura di Sistema Museo si svolgerà “Un Natale al Calder”, alle ore 15.30 a Palazzo Collicola. L’ingresso è su prenotazione scrivendo all’email spoleto@sistemamuseo.it o chiamando il numero 0743 46434

“Luci di Natale: parole e giochi itineranti” è l’ultima iniziativa della settimana, in programma a Palazzo Mauri alle ore 16.00, a cura dell’Associazione Il Filo Rosso (iniziativa per bambini dai 4 ai 10 anni).​