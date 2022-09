Accade d’estate a Spoleto, ultimi appuntamenti

M usica e letture dal 3 all’8 settembre

Sabato 3 settembre allo Spazio Collicola alle ore 18.30 è in programma il concerto del Quintetto Italiano di Clarinetti Solitaire Ensemble, composto da Alfredo Natili, Clarinetto e clarinetto piccolo, Simone Salza, Clarinetto e sassofoni, Renato Settembri, Clarinetto, Filippo Santacroce, Corno di bassetto e Roberto Petrocchi, Clarinetto basso, che eseguirà musiche di Rossini, Verdi, Bizet, Weill, Piazzolla, Bruzzese e Piovani.

Il concerto, in caso di pioggia, è rinviato al 19 settembre, alle ore 18.30 al Complesso Monumentale di San Nicolò.

L’appuntamento di ‘Letture al Parco’ organizzate dalla Biblioteca comunale ‘G. Carducci’ previsto per domenica 4 al Roof Garden di piazza Campello per motivi tecnici è rinviato a domenica 11 settembre.

Si chiude il successo della serie di concerti jazz che si è tenuta a Spoleto nello Spazio Collicola con l’ultimo appuntamento in programma per Collicola Jazz Connection giovedì 8 settembre alle ore 21.00. La chiusura della rassegna è affidata a Tekna feat Greg Burke, Joe Rehmer, John B. Arnold, special guest ‘Ubik’ Marco Bonini. Nato da un’idea del batterista di New York City John B. Arnold, del pianista di Detroit Greg Burk e del musicista elettronico romano Marco “UBIK” Bonini, TEKNA si spinge in un nuovo territorio con un suono che può essere descritto solo come “ipnotico”. TEKNA è un’anomalia acustica, che combina la struttura percussiva della musica elettronica con l’improvvisazione del jazz, mutuando da entrambi ma non appartenendo a nessuno dei due. Il compositore e batterista JOHN B. ARNOLD, nipote del cantautore americano Hoagy Carmichael (Georgia on my Mind, Stardust, the Nearness of You), vanta una lunga discografia come artista jazz e la sua passione per la musica elettronica lo ha ispirato a creare Calcatronica, un festival di musica elettronica di tre giorni in Italia. Il pianista e tastierista GREG BURK è un bandleader e compositore a pieno titolo che ha lavorato a lungo con il DJ Carl Craig. “UBIK” è un musicista esperto con una lunga storia nel mondo della musica elettronica. Il gruppo sarà affiancato anche dal bassista americano Joe Rehmer cresciuto respirando l’atmosfera musicale e culturale della Windy City (Chicago), ha suonato con musicisti come Jim Black, Bob Mintzer, James Moody e Danny Gottlieb ed in Italia, è apparso in una serie di concerti ad Umbria Jazz con il trio di Claudio Filippini.