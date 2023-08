Accade d’estate a Spoleto: secondo appuntamento con il teatro incantato

Al Complesso Monumentale di San Nicolò, domenica 27 agosto alle ore 18.30, andrà in scena lo spettacolo “I Musicanti di Brema raccontano”

Per Accade d’estate a Spoleto arriva il secondo appuntamento di “Figuratevi… in Valnerina”, festival internazionale itinerante di spettacoli di teatro di figura per bambini, che domenica 27 agosto farà tappa a Spoleto, al Complesso Monumentale di San Nicolò.

Dopo “Il Circo di legno” della Compagnia Karromato, andato in scena il 23 luglio scorso, alle ore 18.30 il Teatro Bertolt Brecht di Formia presenterà il suo spettacolo “I Musicanti di Brema raccontano”, frutto del riadattamento di Pompeo Perrone della favola tradizionale dei fratelli Grimm con in scena Chiara Laudani e Maurizio Stammati che firma anche la regia. I costumi sono di Dora Ricca, le musiche di Domenico De Luca, la scenografia di Marco Mastantuono, il disegno luci di Antonio Palmiero.

Quattro animali in fuga contro i soprusi e le prepotenze degli umani ma poi arriva la soluzione, perché l’unione fa la forza. Metafora del presente con risvolti attualissimi, lo spettacolo, raccontato con tecniche miste e con musica dal vivo, riflette sulla fuga e sull’approdo, sull’amicizia e il sopruso con uno sguardo all’utopia di un luogo dove tutto si fa più giusto e libero. Sono tante le domande che nascono dalla visione di questo spettacolo: è giusto liberarsi degli affetti quando diventano vecchi e non più “produttivi”? È giusto sognare un posto migliore dove poter vivere senza sentirsi schiavi ma semplicemente seguendo le proprie aspirazioni? La gattina poetessa Emily ed il gallo pittore Chagall riusciranno a raggiungere i loro amici a Brema o si accontenteranno della casa nel bosco?