Accade d’estate a Spoleto. Primi appuntamenti di agosto

Continuano gli eventi dell’edizione 2024 di Accade d’estate a Spoleto, il cartellone di concerti, incontri e spettacoli organizzato dal Comune di Spoleto con la collaborazione delle associazioni, istituzioni culturali cittadine e operatori dello spettacolo.

Tre gli appuntamenti musicali in programma domenica 4 agosto. Si inizia alle 18 a Beroide con il Quartetto Lieber’Arco e il concerto ‘Ricordando Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa’ per il primo evento della rassegna ‘Insieme nei borghi’.

Il Quartetto, composto da Harumi Ota al violino I, Pierpaolo Ciuchi al violino II, Daniele Marcelli alla viola e Maurizio Massarelli al violoncello, è la formazione principale di un ensemble nato nel 2016 per volontà del violinista Pierpaolo Ciuchi. Costituito da noti e apprezzati professionisti, già docenti di conservatorio e componenti di importanti gruppi da camera e orchestre nazionali, ha al suo attivo numerose esibizioni in prestigiose sale da concerto. Il suo repertorio abbraccia un ampio arco temporale e stilistico che spazia dalla musica barocca al periodo classico e romantico per arrivare alle rivisitazioni di brani della popular music appositamente arrangiati per questo organico.

La giornata si concluderà con i due appuntamenti musicali di ‘Spoleto Music Summer Night’.

Il primo, alle ore 19.00, sarà un concerto funky itinerante a cura della Spoleto Marching Band della Associazione Spoleto Musica in piazza Garibaldi e vie limitrofe.

Alle ore 21.00 in piazza Pianciani sarà la volta di ‘Karima No Filter’, un concerto, ad ingresso gratuito, della cantante Karima che propone un progetto ‘senza filtri’ dove la sua musica, contaminazione di jazz e pop, si presenta in una rinnovata versione acustica. Nelle sue esibizioni si avvale di persone per lei speciali, prima di tutto amici e grandi musicisti: Francesco Ponticelli al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria e Piero Frassi al piano che, con la sua penna e la sua lunga collaborazione di ben 18 anni, è riuscito a vestire la sua voce, con successi mondiali come “Walk on the Wild Side” di Lou Reed, “Tears in Heaven” di Eric Clapton, “Come Together” dei The Beatles e “Man in the Mirror” di Michael Jackson.

Mercoledì 7 agosto alle ore 21.00 al Teatro Romano Corrado Formigli e Stefano Massini presentano TITANIC, il pianeta affonda ma l’orchestrina continua a suonare, uno spettacolo dal vivo in cui si incontrano tre linguaggi: giornalismo, story telling e musica. Un esperimento di teatro civile che tenta di accendere una luce sulla crisi climatica. Le musiche saranno eseguite dal vivo da Tazio Aprile al pianoforte, Luca Roccia Baldini al contrabbasso, Massimo Ferri alla chitarra e Mariel Tahiraj al violino (ingresso a pagamento | www.ticketone.it e www.ticketitalia.it).

Giovedì 8 agosto alle ore 18.00 nel prato piccolo di Monteluco, è in programma ‘Vocali turbolente: la musica delle parole’, il primo dei due appuntamenti ad ingresso gratuito del recital ‘Note Lettere | Parole, voci, bel canto e musica’ a cura delle Biblioteche comunali “G. Carducci” e “G. Carandente”, in collaborazione con il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto ‘A. Belli’ e della Pro loco di Monteluco. I testi selezionati dal giornalista Andrea Tomasini saranno interpretati dall’attore e doppiatore Pietro Biondi e dai cantanti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto ‘A. Belli’ Emma Alessi Innocenti, Andrea Ariano, Aloisia De Nardis, Marco Guarini, Francesca Paoletti, Davide Piva accompagnati al pianoforte da Dahyun Kang, Pablo Salido e Lorenzo Tomasini.

Venerdì 9 agosto torna anche nella rassegna di quest’anno il ‘Concerto al tramonto’ nella splendida cornice della Rocca Albornoz ad ingresso gratuito. L’appuntamento è alle ore 19.00 con il pianista Egidio Flamini.