Accade d’estate a Spoleto: Note Lettere al Complesso monumentale di San Nicolò

Torna anche in occasione di “Accade d’Estate a Spoleto 2023” la rassegna denominata “Note Lettere” una collaborazione tra Biblioteca comunale “G. Carducci”, Teatro Lirico Sperimentale e Andrea Tomasini, già sperimentata con successo nel corso di quattro edizioni, che fa dialogare opera lirica e letteratura.



Previste letture tratte da Walter Benjamin, Virgilio, Rubem Alves, Ada Negri, E.T.A. Hoffman, Friedrich Hölderlin e Dante inframezzate da esecuzioni di arie e di brani musicali da Purcell, Gluck, Offenbach, Verdi, Lehàr, Tosti.

I cantanti e i musicisti del Teatro Lirico Sperimentale che si avvincenderanno sul palco sono Veronica Aracri, Aloisia De Nardis, Paolo Mascari, Jesus Hernandez Tijera, Mariapaola Di Carlo. Al pianoforte Pablo Salido Pulido.

La rassegna vede i cantanti e i musicisti del Teatro Lirico Sperimentale eseguire alcune arie in stretto rapporto con pagine e brani letterari commentati da un curatore e letti e interpretatati da un attore.Il tema dell’edizione 2023, in programma al Complesso monumentale di San Nicolò, questo pomeriggio, martedì 1 agosto 2023 alle ore 18.30 , è l’esplorazione del potere sacrale e immaginifico della parola sia nelle grandi figurazioni del mito occidentale sia in alcune pagine di grandi scrittori e filosofi tra ‘800 e ‘900. La scelta delle pagine è stata curata dal giornalista Andrea Tomasini, la voce recitante è quella di Pietro Biondi.