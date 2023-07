Accade d’estate a Spoleto, Lezioni di strada con lo scrittore Edoardo Albinati

Quartiere di v iale Guglielmo Marconi, tra i numeri civici 351 e 349 | Giovedì 27 Luglio 2023, ore 18.30

Al via Lezioni di strada Letture Spaziali con lo scrittore Edoardo Albinati che interviene sul tema: “Via dalla pazza folla” nel quartiere di viale Guglielmo Marconi, tra i numeri civici 351 e 349, giovedì 27 luglio 2023, ore 18.30.

In preparazione dell’evento è in programma nello stesso luogo un incontro preliminare con i residenti dal titolo “Aspettando Edoardo Albinati a Spoleto”, giovedì 20 luglio 2023, ore 21 per illustrare il progetto di Serafino Amato con la direzione scientifica di Lorenzo Pavolini e la collaborazione organizzativa di Antonella Manni. Madrina dell’evento, Dacia Maraini.

All’incontro sarà presente anche l’assessore alla valorizzazione delle culture, Danilo Chiodetti:”Si tratta di un progetto realizzato con l’intento di creare momenti di confronto e di conoscenza, permettendo al pubblico di incontrare grandi nomi della letteratura contemporanea in luoghi e spazi che solitamente non ospitano questo genere di iniziative. È un esempio di come la cultura possa generare energia aggregativa, coinvolgere le persone, unirle in un percorso di conoscenza utile e arricchente. Come amministrazione siamo molto orgogliosi di questo progetto e, come fatto negli ultimi due anni, continueremo a sostenerlo anche in futuro”.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Associazione Giovanni Parenzi ed è il primo appuntamento della seconda edizione della serie di incontri sul territorio con scrittori ed intellettuali inserita nella rassegna del Comune di Spoleto dal titolo “Accade d’estate a Spoleto”.

Edoardo Albinati è nato a Roma nel 1956. Ha pubblicato libri di narrativa e poesia, tra cui La scuola cattolica (Rizzoli, 2016), vincitore del LXX Premio Strega, Sintassi italiana (2019). Dal 1994 Albinati lavora come insegnante presso il penitenziario di Rebibbia, a Roma.

“Lezioni di strada” è promosso dall’Associazione Amici di Spoleto onlus con il sostegno di Comune di Spoleto, Comune di Campello sul Clitunno, Regione Umbria, Meccanotecnica Umbra, Istituto Comprensivo Spoleto 2, Fondazione Monini, Fondazione Giulio Loreti ed è realizzato in collaborazione con Cinema Sala Pegasus, Associazione Giovanni Parenzi, Proloco Monteluco. ​