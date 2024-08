Accade d’estate a Spoleto. Le iniziative in programma fino al 25 agosto

Ancora nuovi appuntamenti per la rassegna di eventi “Accade d’estate a Spoleto”, dalla kermesse musicale “Eine Kleine Musik 2024”, al ritorno del Teatro Incantato per bambini, letture con Massimo Wertmuller, al teatro e alla musica di Umbria Ensemble.

Da giovedì 22 a domenica 25 agosto per la stagione del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto, alla 78° edizione, torna la kermesse musicale “Eine Kleine Musik 2024” al Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi”. Lo spettacolo proposto sarà Anita, un’opera di Gilberto Cappelli, su libretto di Raffaella Sintoni e Andrea Cappelli, che sarà eseguita in prima rappresentazione assoluta con la direzione musicale di Marco Angius, maestro del coro Mauro Presazzi, regia e scene di Andrea Stanisci, costumi di Clelia De Angelis e luci di Eva Bruno (anteprima per gruppi organizzati giovedì 22 agosto ore 20.30 e spettacoli venerdì 23 ore 20.30, sabato 24 ore 20.30 e domenica 25 agosto ore 17.00).

Nuovo appuntamento per il “Teatro incantato – Figuratevi in Valnerina” dedicato ai più piccoli con “Peter Pan, un sorriso… una fata…”, spettacolo del Teatro Blu di Varese con Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà, musiche di Robert Gorick, costumi di Primavera Ferrari, testo e regia di Silvia Priori, in programma venerdì 23 agosto alle 18.30 nell’anfiteatro di piazza XX settembre. L’ingresso è gratuito.

Sabato 24 agosto alle ore 20.00 nella sede della Fattoria Sociale di Protte per “Libro d’ingresso” si terrà “Il mestiere di scrivere” Massimo Wertmuller legge Cesare Pavese. Il costo di partecipazione alla cena e al momento culturale è di € 20,00 e la prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 3346483553.

Dal 23 al 25 agosto alle ore 21.00 nel giardino delle Miniere di Morgnano andrà in scena la rassegna teatrale ad ingresso gratuito “Teatro in miniera” nata dalla collaborazione tra l’Associazione Amici delle Miniere Morgnano e la Federazione Italiana Teatro Amatori, FITA– Comitato regionale Umbria. Tre compagnie teatrali presenteranno spettacoli su tematiche legate al mondo delle miniere: venerdì 23 agosto “Lavoro e schiavitù” del Centro Artisti Teatro di Porano di Terni, sabato 24 agosto “Grisù Giuseppe e Maria” della Compagnia Teatrale “le Voci di dentro” di Assisi e domenica 25 agosto “A sirene spente” dell’Accademia Barbanera APS di Castelgiorgio (Tr).

Sabato 24 agosto torna anche questa estate l’appuntamento con il ‘Concerto all’alba’ alla Rocca Albornoz ad ingresso gratuito. Il concerto alle 6.30 sarà tenuto da Umbria Ensemble (Domenico Grasso, Percussioni; Angelo Cicillini e Cecilia Rossi, Violino; Luca Ranieri, Viola; Maria Cecilia Berioli, Violoncello; Davide Armellini, Contrabbasso) che eseguirà un gioioso inno all’età dell’innocenza, oggetto della creazione musicale a firma dei Mozart, del giovanissimo Wolfgang Amadeus e di suo padre Leopold (Divertimento k136 in Re maggiore, Divertimento k138 in Fa maggiore e Sinfonia dei giocattoli).