Accade d’estate a Spoleto: la Federazione Italiana Teatro Amatori presenta il Festival delle Regioni

Dal 26 al 30 luglio spettacoli, conferenze, letture e musica al Chiostro di San Nicolò, Spazio Collicola e Cinema Sala Pegasus

Per Accade d’estate a Spoleto, il cartellone di eventi organizzato dal Comune insieme alle associazioni e le istituzioni del territorio, arriva il Festival delle Regioni – Lingue, tradizioni e sapori d’Italia, una rassegna che mette a confronto le tradizioni culturali italiane portando in scena le migliori compagnie di teatro amatoriale.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA), è in programma al Complesso monumentale di San Nicolò dal 26 al 30 luglio con nove appuntamenti, tra cui i tre organizzati dalla FITA Umbria per la Festa del Teatro.

Nel corso dei prossimi cinque giorni verrà dato spazio e voce al ruolo sociale del Teatro sotto l’aspetto della crescita culturale, dell’inclusione sociale, della formazione dei giovani e della valorizzazione delle comunità locali, mirando ad un approccio che valorizzi le diversità, i linguaggi, le culture, le sensibilità. Al San Nicolò verranno anche allestiti degli stand gastronomici, con l’esposizione delle tipicità regionali per far conoscere le diverse realtà regionali attraverso la promozione dei prodotti tipici, verranno esposte scenografie di particolare interesse artistico utilizzate nel corso delle varie messe in scena e organizzate mostre fotografiche.

Dopo il primo appuntamento con TEATRAPERITIVO – Incontro con il radiodramma, in programma lunedì 25 alle ore 18 a Spazio Collicola e a cura di Fita Umbria per la Festa del Teatro, il Festival delle Regioni porterà in scena al Complesso Monumentale di San Nicolò, martedì 26 luglio alle ore 21, lo spettacolo 1861 – LA BRUTALE VERITà, della compagnia calabrese CarMa per la regia di Michele Carilli (annullato, per forza di causa maggiore, l’appuntamento con il TEATRAPERITIVO, spettacolo a cura dell’OAMI di Spoleto, di martedì 26 alle ore 18 a Spazio Collicola).

Mercoledì 27 luglio alle ore 18, al Cinema Sala Pegasus, sarà la volta di TEATRAPERITIVO – Pomeriggio con il Monologo, mentre alle ore 21, sempre al San Nicolò, la compagnia abruzzese Amici della ribalta presenterà CARA MOGLIA, per la regia di Mario Pupillo e Emiliano Giancristofaro.

La presentazione del libro Accademia Barbanera, con letture e musica, in programma giovedì 28 luglio alle ore 18 a Spazio Collicola, sarà il terzo e ultimo appuntamento della settimana con il TEATRAPERITIVO della Fita Umbria, a cui seguirà, alle ore 21 al Complesso Monumentale di San Nicolò lo spettacolo SONO PERSONE Vlora 1001, della compagnia pugliese VENTISETTEUNDICISETTANTANOVE per la regia di Nico Sciacqua.

Doppio appuntamento al San Nicolò venerdì 29 luglio. Alle ore 18 la Fita nazionale presenterà la Conferenza sulle lingue locali, mentre alle ore 21 verrà messa in scena l’opera teatrale di William Shakespeare IL MERCANTE DI VENEZIA. Lo spettacolo è della compagnia veneta Teatro Immagine per la regia di Pino Costalunga.

La serata di gara del Festival delle Regioni, che segnerà la chiusura della cinque giorni, si terrà invece al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi sabato 30 luglio ore 21 con gli interventi musicali del Teatro Lirico Sperimentale e le premiazioni con i riconoscimenti assegnati dalla Federazione Italiana Teatro Amatori.