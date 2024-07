Accade d’estate a Spoleto: Insieme nei Borghi. In programma incontri artistici, concerti e spettacoli per bambini

Anche quest’anno in occasione di Accade d’Estate a Spoleto, il cartellone di eventi che ci accompagnerà fino a domenica 22 settembre, insieme alle piazze, alle vie ed ai palazzi del centro storico della città, anche i borghi del territorio spoletino ospiteranno una serie di appuntamenti artistici.

‘Insieme nei Borghi’ è infatti il titolo della rassegna di appuntamenti che prenderà il via domenica 4 agosto alle 18.00 a Beroide con il concerto del Quartetto Lieber’Arco (Harumi Ota al violino I, Pierpaolo Ciuchi, violino II, Daniele Marcelli, viola e Maurizio Massarelli al violoncello) dedicato al compositore Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa (l’evento ‘La Fortezza nascosta’, esibizione pittorica live di Tiziano Tardo prevista a Poreta per il 26 luglio, è stato rinviato a data da destinarsi a causa dell’incendio che ha interessato la zone nei giorni scorsi).

Domenica 11 agosto alle 21.00 a Messenano è invece in programma il concerto della Associazione Spoleto Musica, con Mariangela Campoccia (soprano), Vanessa Rinaldi (pianoforte) e Gabriele Francioli (clarinetto e sax), che proporranno celebri melodie tratte dal repertorio della canzone napoletana, colonne sonore e musical.

Giovedì 19 settembre alle 17.30 a Bazzano superiore si terrà lo spettacolo per bambini ‘Giufà a rottadicollo – ognuno è tonto a modo suo’, novelle antiche e modernissime per giocare insieme al Teatro di piazza. Il favolista, cantastorie ed attore Mirko Revoyera racconterà le storie divertenti di Giufà il tontolone, un bambino combina guai che riesce sempre a farla franca, in uno spettacolo che prevede anche la partecipazione diretta dei bambini.

Domenica 28 luglio, nei prati di Terzo San Severo alle 18.00, è in programma l’evento speciale organizzato da ‘Suoni controvento’ con il concerto di Ana Carla Maza, violoncellista e cantante cubana. Con l’uscita di Caribe, la compositrice si riconnette in piena libertà alla musica della sua formazione all’Avana e alle radici latino-americane e l’album, autoprodotto e registrato in sestetto, è un ritorno alle descargas (jam) cubane degli anni Cinquanta con abbondanti e gioiose deviazioni verso le rumbas dei Caraibi, il tango dell’Argentina e flirt con la samba e il jazz bossa nova del Brasile. L’ingresso è a pagamento, posto unico € 5,00 + € 0,75 di diritti di prevendita, i bambini fino a 6 anni entrano gratuitamente (www.ticketitalia.it).

In occasione dell’iniziativa, la Pro Loco di Terzo San Severo, con la collaborazione della Comunanza agraria di San Severo, Roselli, Ocenelli, San Gregorio, Costa di Spoleto che ha concesso i terreni, ha organizzato una serie di eventi collaterali per vivere insieme un pomeriggio dedicato all’arte e alla natura. Alle 14.30 è in programma un trekking da Terzo San Severo al rifugio; alle 16.30 è in programma una lezione gratuita di yoga, mentre dalle 16.30 alle 17.30 sono previste una lezione di prova di tiro con l’arco con gli Arcieri del Grifo, una pedalata in mountain bike a cura di Mtb Spoleto e una passeggiata a cavallo.

In collaborazione con la Cantina Antonelli, inoltre, la Pro Loco propone ‘Aperitivo al Tramonto’. Al costo di € 10,00 sarà possibile avere non solo un calice brandizzato, una consumazione di vino della Cantina, un panino (ogni successiva consumazione avrà un costo di € 5,00), ma anche di ricevere il biglietto omaggio per il concerto. Per prenotare è necessario scrivere all’indirizzo mail aperitivoaltramonto@libero.it, indicando il numero di biglietti, di calici e i nominativi dei partecipanti. L’iniziativa è fino ad esaurimento disponibilità.

Sempre per “Accade d’Estate a Spoleto 2024” torna la rassegna denominata “Note Lettere”, una collaborazione tra la Biblioteca comunale “G. Carducci”, il Teatro Lirico Sperimentale e il giornalista Andrea Tomasini, già sperimentata con successo nel corso di varie edizioni, che fa dialogare opera lirica e letteratura.

La rassegna vede i cantanti ed i musicisti del Teatro Lirico Sperimentale eseguire alcune arie in stretto rapporto con pagine e brani letterari scelti e commentati da Andrea Tomasini e letti e interpretatati dall’attore Pietro Biondi. Due gli appuntamenti in programma: giovedì 8 agosto alle 18.00 a Monteluco, in collaborazione con la Pro Loco di Monteluco e domenica 10 agosto alle 21.00 a San Venanzo, in collaborazione con la Pro Loco di San Venanzo.