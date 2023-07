Accade d’estate a Spoleto, grande successo per il primo appuntamento di Lezioni di strada

Circa cento spettatori per Edoardo Albinati intervenuto sul tema “Via dalla pazza folla” nel quartiere di Viale Marconi a Spoleto

Grande successo per il primo appuntamento di “Lezioni di strada. Letture spaziali”: sono state oltre cento le persone intervenute giovedì 27 Luglio 2023 alle ore 18:30 nel cortile delle case popolari di Viale Marconi, tra i numeri civici 349 e 351, per ascoltare lo scrittore Edoardo Albinati sul tema “Via dalla pazza folla”. L’iniziativa, ideata da Serafino Amato, si è svolta in collaborazione con l’Associazione Giovanni Parenzi ed è stato il primo appuntamento della seconda edizione della serie di incontri sul territorio con scrittori ed intellettuali inserita nella rassegna del Comune di Spoleto dal titolo “Accade d’estate a Spoleto”.

Edoardo Albinati ha parlato per più di un’ora e mezza, invitando anche il pubblico a interagire con lui, tra riflessioni, confessioni personali e citazioni letterarie, in uno scenario singolare, davanti ad una sfilata di garage e al fianco di una palazzina dalla quale i residenti si sono anche affacciati dai balconi per assistere all’evento. Tra gli spettatori anche diverse persone giunte da fuori regione. “‘Via dalla pazza folla’ – ha spiegato Albinati – è un titolo suggestivo che ho preso in prestito da un celebre romanzo di Thomas Hardy. Il tema è quello della solitudine, quella che ricerchiamo, desideriamo, ma anche quella che invece viene imposta a causa di una pressione o da un giudizio. Nelle statistiche di chi studia la solitudine come patologia, quello che mi colpisce è che spesse volte chi ne soffre tecnicamente non è solo: almeno il 50% delle persone che hanno questa sindrome sono sposate. Allora vuol dire che non si è soli ma che ci si sente soli e questo fa pensare che ciò che chiamiamo solitudine spesso si possa tradurre con un’altra parola: incomprensione”.

Ad aprire l’evento, l’assessore alla formazione e scuola del Comune di Spoleto Luigina Renzi: “Lezioni di strada è un format – ha dichiarato, portando anche i saluti dell’assessore alla Valorizzazione delle culture Danilo Chiodetti – che ci vede partecipi dallo scorso anno e che ci porta in giro per la città, per le fazioni, e quest’anno anche in quartieri di case popolari come questo di Viale Marconi che tanto somiglia alle ambientazioni di alcuni romanzi di Edoardo Albinati”. A introdurre il tema e l’autore, il direttore scientifico dell’iniziativa, lo scrittore Lorenzo Pavolini: “Albinati ha insegnato per molti anni in carcere, quello della solitudine è un argomento che ha indagato a fondo anche nei tre racconti del suo ultimo libro di novelle dal titolo Uscire dal mondo”.

Edoardo Albinati, Lorenzo Pavolini, Silvio Perrella e, con una partecipazione in video, Dacia Maraini, sono i protagonisti, per la stagione estiva, della seconda edizione di Lezioni di strada, serie di incontri sul comprensorio di Spoleto con scrittori ed intellettuali che dialogano con il pubblico in quartieri e borghi del territorio.

Dopo il successo dello scorso anno, nel 2023 il progetto si allarga includendo, oltre le frazioni e le periferie di Spoleto, i due luoghi più evocativi dal punto di vista storico e letterario presenti nel Comune di Campello sul Clitunno: le Fonti del Clitunno ed il Tempietto sul Clitunno, inserito dal 2011 nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, insieme alla basilica di San Salvatore di Spoleto, quale parte del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.).

Lezioni di Strada, rassegna ideata da Serafino Amato con la direzione scientifica di Lorenzo Pavolini e la collaborazione organizzativa di Antonella Manni, vede i protagonisti degli incontri arrivare nei borghi e nei quartieri a bordo di un furgone bianco con stendardo che riporta il titolo dell’iniziativa e che è anche quest’anno il coprotagonista della serie di appuntamenti. Della carovana fa parte anche una libreria ambulante con testi selezionati dai relatori.

Gli ospiti soggiornano tra Spoleto e Campello sul Clitunno per due o tre giorni per trovare connessioni tra l’argomento trattato ed il territorio.

“Lezioni di strada” è promosso dall’Associazione Amici di Spoleto onlus, si avvale del sostegno e dell’organizzazione del Comune di Spoleto e del Comune di Campello sul Clitunno, con il contributo di Regione Umbria, Meccanotecnica Umbra, Istituto Comprensivo Spoleto 2, Fondazione Monini, Fondazione Giulio Loreti ed è realizzato in collaborazione con Cinema Sala Pegasus, Associazione Giovanni Parenzi, Proloco Monteluco. Per l’Autunno sono in preparazione altre Lezioni di Strada in accordo e collaborazione con le scuole del territorio.

PROSSIMI APPUNTAMENTI E PROTAGONISTI LEZIONI DI STRADA ESTATE 2023

Il secondo appuntamento di Lezioni di Strada 2023 è in programma Giovedì 3 agosto, alle ore 18:30 a Monteluco davanti al Bosco Sacro con Lorenzo Pavolini sul tema “Nelle tracce del Lupo”.

In collaborazione con la Pro Loco di Monteluco.

Lorenzo Pavolini è vicedirettore della rivista Nuovi Argomenti. Ha pubblicato: Senza rivoluzione (Giunti, 1997), Essere pronto (peQuod, 2005), Accanto alla tigre (Marsilio/Feltrinelli 2019, finalista Premio Strega), Tre fratelli magri (Fandango 2012), Si sente in fondo? Avventure dell’ascolto (Ediesse, 2013), L’invenzione del vento (Marsilio 2019, finalista premio Flaiano). Con Serafino Amato ha realizzato Ecatombe. I girini della storia (libro+dvd, Headmaster, 2008). Nel 2022 collabora con Massimo Popolizio alla drammaturgia di M, il figlio del secolo, dal romanzo di Antonio Scurati. Per Benedetta Tobagi ha curato la regia del reading e del podcast La resistenza delle donne. Voci partigiane (Intesa San Paolo). Con Davide Sapienza è autore dei podcast Nelle tracce del lupo e Ghiaccio sottile (RaiPlaySound).

Il terzo appuntamento si tiene a CAMPELLO SUL CLITUNNO al Tempietto sul Clitunno, Giovedì 7 Settembre, ore 17: Silvio Perrella dialoga con il pubblico sul tema “Il fluire della poesia”.

In occasione del soggiorno dell’autore sul territorio, in preparazione della sua Lezione di Strada, si tengono altri due eventi: Martedì 5 settembre a Spoleto alle ore 21 al Cinema Sala Pegasus (Piazza Bovio, 1 – Spoleto) e Mercoledì 6 settembre a Campello alle ore 21 nella Sala conferenze del Centro Loreti, in collaborazione con la Fondazione Giulio Loreti (Località Settecamini, 34 – Campello sul Clitunno), verrà proiettato il film documentario “Raffaele La Capria, scrittore d’acqua” (63′) di Serafino Amato, interviene Silvio Perrella.

Silvio Perrella. Scrittore, nato a Palermo, vive tra Napoli e Roma. Ha all’attivo una decina di libri. Da Calvino a Io ho paura, passando tra gli altri per Giùnapoli, Doppio scatto e Insperati incontri, la sua opera scritta ha mescolato critica letteraria, reportage, autobiografia, racconti di sentimenti, favole, indagini sulla forma delle città. La sua opera orale, invece, prende forma alla radio – attraverso le frequenze di RaiRadioTre e della Rete Due della Radio Svizzera Italiana. Sia nell’opera scritta sia nell’opera orale, Perrella cerca un’intonazione che permetta a chi legge e a chi ascolta di creare un proprio spazio immaginativo. Da qui la predilezione per le forme brevi e scorciate.

Inoltre, fino al 30 Settembre 2023 è in visione al Museo archeologico nazionale e teatro romano di Spoleto la video intervista di Dacia Maraini con Lorenzo Pavolini, registrata il 13 maggio 2023 in occasione della inaugurazione della mostra fotografica “Dacia Maraini. Viaggi nel mondo” a cura di Serafino Amato (visitabile dal giovedì alla domenica).

Infine, per l’autunno, Giovedì 12 Ottobre 2023 alle ore 15:30 è in preparazione presso la SCUOLA MEDIA PIANCIANI – MANZONI una Lezione di Strada con la scrittrice Vanessa Roghi, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Spoleto 2.