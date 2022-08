Accade d’estate a Spoleto, gli eventi in programma dal 25 al 31 agosto

Proseguono gli appuntamenti del cartellone degli eventi estivi organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni e le istituzioni del territorio

Venerdì 26 agosto allo Spazio Collicola alle ore 18.30 è in programma l’ultimo appuntamento per il Teatro Incantato, il teatro per bambini e famiglie. Andrà in scena ‘Cenerentola’ della compagnia Granteatrino di Bari inserito da Tieffeu nell’ambito del progetto ‘Figuratevi in Valnerina’, festival nazionale di spettacoli di burattini e marionette.

Tre gli appuntamento previsti per sabato 27. Il primo si terrà alla Rocca Albornoz alle ore 6.15 con il concerto ‘L’Angelo Azzurro’ a cura di Umbria Ensemble, composto Angelo Cicillini e Cecilia Rossi ai violini; Luca Ranieri, viola; M. Cecilia Berioli, violoncello con la partecipazione del chitarrista Claudio Piastra.

Alle ore 18.30, per il Festival Internazionale Green Music VI edizione, si terrà concerto al Tramonto ‘Heart&Heart’ Lettere d’Amore per l’Umbria del pianista e compositore Egidio Flamini al Recinto Funerario di Cortaccione. Per le particolari caratteristiche della location, al fine di evitare problematiche legate al parcheggio delle autovetture, verrà organizzato un bus che partirà alle ore 17.30 dal capolinea degli autobus di viale Martiri della Resistenza (di fronte ingresso Parcheggio Posterna). Per usufruire del servizio è necessario prenotarsi chiamando i numeri 0743 218620 – 21 o scrivendo a info@iat.spoleto.pg.it.

Ancora sabato 27 e domenica 28 agosto dalle ore 18 nuovo appuntamento con ‘Spoleto in piazza’ e gli artisti di strada che animeranno le vie del centro storico. L’evento è a cura di La Mama Umbria.

L’appuntamento di Paesi in Versi, la rassegna di reading di poesia e di incontri di promozione della lettura ispirati alle peculiarità del territorio previsto per sabato 27 al verde attrezzato di Terzo San Severo è rimandato a data da destinarsi.

Due i concerti in programma questa settimana per Collicola Jazz Connection’. Allo Spazio Collicola domenica 28 agosto alle ore 21.00 sarà la volta di Echoes Sustain Able feat. Roberto Zechini, compositore-chitarrista che ha attualmente più di 80 pubblicazioni al suo attivo, mentre martedì 30 si terrà il concerto del Simone Locarni Trio feat. Yuri Goloubev & Fabrizio Sferra. Nella serata verrà consegnato il Premio Fondazione Giulio Loreti a Simone Locarni come miglior talento jazz europeo 2022 in collaborazione con Spoleto Europe Jazz Award.

Tornano anche gli appuntamenti di ‘Nati per Leggere’, gli incontri organizzati dalla Biblioteca comunale per promuovere la lettura in famiglia sin da piccoli. L’appuntamento è per martedì 30 agosto alle ore 17.00 alla Biblioteca G. Carducci di Palazzo Mauri.