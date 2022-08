Accade d’estate a Spoleto: gli eventi in programma dal 18 al 23 agosto

M usica, letture, opera e teatro

Sesta settimana di ‘Accade d’estate a Spoleto’, il cartellone degli eventi estivi organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni e le istituzioni del territorio.

Giovedì 18 agosto Daniele di Bonaventura con Garofani Rossi, dedicato alla figura di Gian Carlo Menotti, darà inizio al ‘Collicola Jazz Connection’, il programma di concerti che si terranno Spazio Collicola alle ore 21.00. Il bandoneon di Daniele di Bonaventura interpreterà in modo struggente e passionale dieci tra le più celebri canzoni di lotta popolare provenienti dall’Europa e dall’America Latina, omaggiando la memoria di Mario Dondero, una delle figure più originali del fotogiornalismo contemporaneo, che documentò con le sue fotografie la lotta popolare, vivendola in prima persona.

Evento extra in programma venerdì 19 agosto. Nella Sala XVII Settembre del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti l’Umbria Factory Festival – UFF 22 presenta l’anteprima di una collaborazione internazionale, sostenuta dal progetto Crossing the Sea, tra il coreografo Michele Di Stefano ed un gruppo di performer del Seoul Institute of Arts della Corea del Sud.

Bermudas è un sistema coreografico pensato per un numero variabile di interpreti, intercambiabili tra loro, creato originariamente dal coreografo Michele Di Stefano e dalla compagnia mk. Due gli spettacoli in programma, con inizio alle ore 21.00 e alle ore 22.30.

Sabato 20 dalle ore 18 torna ‘Spoleto in piazza’, a cura di La Mama Umbria. Con partenza da largo Ferrer gli artisti di strada animeranno le vie del centro storico. Ancora sabato 20 alle ore 19.00, presso il Roof Garden di piazza Campello, si terrà il concerto ‘Il flauto magico’ a cura di Umbria Ensemble.

Domenica 21 agosto, alle ore 21.00 a Spazio Collicola, sarà la volta di ‘La religione del mio tempo’, una lettura scenica di Pier Paolo Pasolini interpretata da Pierpaolo Capovilla, mentre lunedì 22 alle ore 21 la musica sarà di nuovo protagonista, sempre a Spazio Collicola, con il concerto di The Smoothers.

Tornano infine anche gli appuntamenti in programma per ‘Letture al Parco’, gli incontri per famiglie e bambini fino ai 10 anni organizzati dalla Biblioteca comunale “G. Carducci’ al Parco Chico Mendes. Le letture di martedì 23 agosto alle ore 18 saranno incentrate sull’ecologia e il rispetto dell’ambiente .