Accade d’estate a Spoleto: gli appuntamenti in programma da martedì 12 a domenica 17 luglio

Otto appuntamenti

Otto gli appuntamenti in programma la prossima settimana per ‘Accade d’estate a Spoleto’, il cartellone degli eventi estivi organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni e le istituzioni del territorio.

Si inizia martedì 12 luglio alle ore 18 al Parco Chico Mendes con la seconda edizione di ‘Letture al Parco – Racconti ad alta voce per famiglie e bambini fino ai 10 anni’ a cura della Biblioteca comunale ‘G. Carducci’ (info 0743.218801 – biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it).

Mercoledì 13 alle ore 18.30 è in programma a San Brizio il primo dei tre appuntamenti di ‘Lezioni di strada. Letture spaziali’. Il progetto di Serafino Amato, con la direzione scientifica di Lorenzo Pavolini e la collaborazione di Antonella Manni, vedrà la partecipazione di Tommaso Giartosio, scrittore, poeta e conduttore radiofonico di “Fahrenheit” (Radio 3) sul tema MEMORIA E OBLIO.

Venerdì 15 luglio prenderanno il via due eventi che ci accompagneranno rispettivamente fino al 24 e 27 luglio. Il primo è SPOLETO ‘N FUN, il più grande parco acquatico del centro Italia che verrà allestito allo Stadio Comunale (info www.spoletonfun.it | info@spoletonfun.it), mentre fino al 27 luglio, al Complesso Monumentale di San Nicolò e a Palazzo Leti Sansi, è in programma Territori e vitigni autoctoni: il Trebbiano spoletino a cura di Umbria Wine Club.

A Spazio Collicola saranno invece quattro gli appuntamenti previsti dal 14 al 17 luglio.

Giovedì 14 alle ore 21.00, per i concerti del Teatro Lirico Sperimentale, è in programma ‘Progetto cantare l’opera’. Venerdì 15 alle ore 21.15 si terrà ‘Una finestra sul mondo: Spoleto con sabor in salsa colombiana’ a cura dell’Ambasciata di Colombia, mentre sabato 16 luglio alle ore 18.30 il Sorrisi Festival di Fontemaggiore propone ‘Il teatro incantato 1: AlloK! di Pallotto’. Domenica 17 alle ore 19 chiuderà gli appuntamenti della prima settimana il secondo concerto del Teatro Lirico Sperimentale sempre per il ‘Progetto cantare l’opera’.