Accade d’estate a Spoleto: gli appuntamenti di questa settimana

Letture al Parco, Paesi in versi, i concerti del Teatro Lirico Sperimentale, il Teatro incantato dedicato ai bambini, l’incontro con l’attore Luigi Lo Cascio e due iniziative dedicate alla Taranta

Seconda settimana di appuntamenti con ‘Accade d’estate a Spoleto’, il cartellone degli eventi estivi organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni e le istituzioni del territorio.

Martedì 19 luglio alle ore 18 al Parco Chico Mendes torna ‘Letture al Parco’, gli incontri per famiglie e bambini fino ai 10 anni organizzati dalla Biblioteca comunale “G. Carducci’. L’appuntamento di domani è dedicato a storie che insegnano il valore della condivisione, dell’inclusione e dell’aiuto reciproco.

Sempre a cura della Biblioteca Carducci l’iniziativa ‘Paesi in versi’, una serie di reading di poesia e di incontri di promozione della lettura ispirati alle peculiarità del territorio, per recuperare, dopo l’isolamento forzato della pandemia, la nostra dimensione umana e relazionale. Dopo l’incontro del 29 giugno scorso tenutosi a Protte, giovedì 21 luglio alle ore 18.30 l’appuntamento sarà al verde attrezzato di Beroide con la partecipazione dell’assessore Danilo Chiodetti, Luciano Natalizi, Patrizia Ciucarilli, Gianna Spitelli, Gianni Burli, Paola Cimarelli, Lucia Beatrice Spera, Antonella Petrini, Patrizia Fringuelli, Sandro Fiorelli e Vania Ficola.

Tre le iniziative che si terranno questa settimana a Spazio Collicola. Giovedì 21 luglio alle ore 19 torna il progetto ‘Cantare l’opera’, sostenuto dal Ministero della Cultura e della Regione Umbria, con i concerti del Teatro Lirico Sperimentale. Sabato 23 alle ore 21.30, per ‘La città ideale’ e gli appuntamenti con il cinema d’estate, è in programma l’incontro, a cura di Graziella Bildesheim, con l’attore e regista Luigi Lo Cascio e la montatrice Desideria Rayner, mentre domenica 24 alle ore 18.30 sarà la volta del ‘Teatro incantato’, la rassegna teatrale dedicata ai bambini, con ‘Funghi in città Marcovaldo’ della Compagnia Arterie Teatro (venerdì 22 alle ore 18.30 è in programma alla Casina Ippocastano lo spettacolo ‘Anouk’ della Compagnia TPO in coproduzione con il Teatro Metastasio di Prato).

Domenica 24 luglio la Taranta sarà al centro dei due appuntamenti che si terranno nella sede de La MaMa Umbria International a Santa Maria Reggiana. Alle ore 18 è prevista la presentazione del libro di Vincenzo Santoro ‘Il tarantismo mediterraneo’ e alle ore 21 ‘Taranta che passione con i Malicanti in concert’, a cura di Marco Sarti & Consorzio ZdB.

Fino a domenica 24 luglio sarà aperto al pubblico ‘Spoleto ‘n Fun’ il parco acquatico gonfiabile più grande del centro Italia allestito allo Stadio comunale. Gli orari di ingresso sono dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 23.00 e il venerdì, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 01.00.​