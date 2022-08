Accade d’estate a Spoleto: gli appuntamenti del weekend di Ferragosto

Il concerto di Umbria Ensemble, la 76ª Stagione Lirica dello Sperimentale, ‘Lezioni di strada’ con Angelo Ferracuti, le iniziative alla Fattoria Sociale e il 42° ‘Ferragosto Spoletino’ alla Casina Ippocastano

Weekend di Ferragosto ricco di appuntamenti. Per la kermesse di spettacoli Accade d’estate a Spoleto, organizzata dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni e le istituzioni del territorio, sono in programma il concerto di Umbria Ensemble, la 76ª Stagione Lirica del Teatro Lirico Sperimentale, le ‘Lezioni di strada’ con Angelo Ferracuti, le iniziative alla Fattoria Sociale a Protte e il ‘Ferragosto Spoletino’ della Proloco di Spoleto alla Casina dell’Ippocatano.

Si comincia questa sera, venerdì 12 agosto, alle ore 18.00 al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, con ‘La Tragédie de Carmen’ di Marius Constant, Jean-Claude Carrière e Peter Brook. La Stagione Lirica dello Sperimentale proseguirà sabato 13 con un doppio appuntamento alle 12.00 e alle 20.30.

Sempre stasera, ma alle ore 20.00, la Fattoria Sociale ospiterà ‘Lupus in fabula: storie di luna piena’, cena al chiaro di luna con spettacolo per la regia di L.G. Santiago e, a seguire, esibizione di Martha Clarke di La MaMa Re_Main – Libro d’ingresso 2022.

Torna anche ‘Lezioni di strada. Letture spaziali’, sabato 13 agosto alle ore 18.00 nella frazione di Morgnano di Spoleto con lo scrittore Angelo Ferracuti che converserà con il pubblico sul tema delle ‘Culture operaie’ davanti al Pozzo Orlando, reperto di archeologia industriale ed oggi Museo delle miniere di lignite.

Ancora sabato 13, presso la piazza di Rapicciano alle ore 21.00, si terrà il concerto ‘La Muerte Del Ángel’ di Umbria Ensemble – Suoni di boschi e d’abbazie, sulle musiche di Piazzolla e Puccini.

Continuano, fino al 15 agosto, anche gli appuntamenti presso la Casina dell’Ippocatano della 42a edizione del ‘Ferragosto Spoletino’ organizzata dalla Proloco di Spoleto.