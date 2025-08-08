Accade d’estate a Spoleto. Ferragosto in piazza Pianciani

Arrivano gli appuntamenti di Ferragosto per Accade d’estate a Spoleto. Quest’anno la location d’eccezione sarà piazza Pianciani con due iniziative, in programma venerdì 15 agosto, che vedranno insieme la Pro Loco di Spoleto “A. Busetti” e l’associazione culturale Paiper di Foligno.

Si inizia alle ore 21.00 con “Ferragosto con i figli delle stelle”, una serata interamente dedicata alla musica che si svolgerà in due fasi: nella prima il protagonista sarà il cantante Roberto Giglioni, che presenterà un ricco repertorio di canzoni degli anni ‘60 e ‘70 “coinvolgendo il pubblico con la sua capacità di show-man ed intrattenitore”.

La seconda parte sarà invece dedicata al ballo. I dj della Paiper Family, CarlinoMix e Carlo Marini, Giampaolo Fagotto e Angelo Vitale, accompagnati dal loro dj-animatore e dalle Paiperine coinvolgeranno i presenti con gli intramontabili successi degli anni ‘70 e ‘80 resi attuali grazie a nuove sonorità ed atmosfere.

“Uno spettacolo che ha il potere di coinvolgere tre generazioni che sono cresciute con questi ritmi e non sarà raro vedere nonna e nipote ballare insieme e divertirsi – spiegano i referenti dell’associazione Paiper – Il nostro obiettivo è quello di trasmettere quelle atmosfere ai giovani di oggi e farle rivivere ai fortunati che le hanno conosciute in passato”.

Sempre in piazza Pianciani, alle ore 22.00, si svolgerà la tradizionale Tombola di Ferragosto organizzata dalla Pro Loco di Spoleto “A. Busetti” che quest’anno, insieme all’associazione Paiper, ha lavorato ad una proposta ancora più divertente e spettacolare.