Accade d’estate a Spoleto: due nuovi concerti di “Collicola Jazz Connection”

Domenica 28 e martedì 30 agosto alle ore 21 allo Spazio Collicola Echoes Sustain Able feat Roberto Zecchini e Simone Locarni Trio feat Yuri Goloubev & Fabrizio Sferra

Domenica 287 agosto alle ore 21 è in programma il concerto di Roberto Zechini, compositore-chitarrista che ha attualmente più di 80 pubblicazioni al suo attivo. Roberto Zechini – Echoes Sustain Able è l’ultimo progetto scritto, arrangiato e diretto dall’artista marchigiano, che vede in azione performers provenienti da diverse regioni d’Italia, militanti nell’orchestra laboratorio ‘Il Chitarreto dei Jazzemani’. La formazione di base prevede due chitarre e la ritmica formata da basso acustico e batteria con il contributo di un ospite ai fiati.

L’obiettivo del progetto è che ogni live-concert si trasformi, tramite una registrazione adeguata, in un disco digitale.

Martedì 30 agosto lo Spazio Collicola ospiterà il Simone Locarni Trio feat Yuri Goloubev & Fabrizio Sferra.

Per la prima volta in città si terrà la presentazione dello Spoleto Europe Jazz Award supportato dalla Fondazione Giulio Loreti che premierà Simone Locarni come miglior talento jazz europeo 2022.

La commissione giudicatrice, composta da Ramberto Ciammarughi, Gabriele Mirabassi, Fabrizio Sferra, Marco Sarti e Andrea Pettinelli, assegnerà al musicista un importante premio con una relativa produzione discografica gestita dal Consorzio ZdB in collaborazione con il Dipartimento per la valorizzazione delle culture, delle qualità e della bellezza della della città e del territorio.