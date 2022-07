Accade d’estate a Spoleto: due iniziative dedicate alla Taranta

Gli appuntamenti domenica 24 luglio alla Biblioteca “G. Carducci” e al Chiostro di San Nicolò

“Taranta, che passione” è il titolo degli appuntamenti che ‘Accade d’estate a Spoleto’ propone per conoscerne, in due momenti diversi, le origine musicali e stilistiche.

Domenica 24 luglio alle ore 18.00 la Biblioteca comunale “G. Carducci” ospiterà a Palazzo Mauri la presentazione del libro “Il tarantismo mediterraneo. Una cartografia culturale”.

Il volume intende tracciare i confini di una cartografia storica del tarantismo mediterraneo, perché è proprio sulle rive di questo mare antico che tale “istituto culturale” sembra avere la sua prevalente area di diffusione. L’autore, Vincenzo Santoro, ne parlerà con la giornalista Antonella Manni.

Sempre domenica, ma alle ore 21.00 al Chiostro di San Nicolò, è invece in programma il concerto di taranta con i Malicanti, gruppo di musica tradizionale che concentra la sua attenzione su due aree specifiche: il Salento e il Gargano. I repertori (tarantelle, pizziche, musica da festa, serenate, canti a la stisa) sono stati appresi per lungo tempo in rapporti diretti con i vecchi contatori e suonatori in una convivialità che ha permesso scambi intensi e profondi.