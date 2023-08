Accade d’estate a Spoleto: al San Nicolò il gruppo Tarantula Garganica

Frutto del progetto promosso da La MaMa Umbria in collaborazione con FestambienteSud, l’appuntamento è in programma venerdì 18 agosto alle ore 21.30

Per Accade d’estate a Spoleto arriva, venerdì 18 agosto alle ore 21.30 al Complesso Monumentale di San Nicolò, il gruppo Tarantula Garganica, grazie al progetto promosso da La MaMa Umbria in collaborazione con FestambienteSud.

L’attività del gruppo, composto da Peppe Totaro (voce e chitarra classica), Antonello Iannotta (tamburello e percussioni), Claudio Salcuni (chitarra battente e voce), Matteo Merla (fisarmonica) e Carmela Taronna (danza), inizia nel 2003, riscoprendo e valorizzando i canti, le poesie, i balli di una cultura lontana che ancora appartiene al Gargano. La loro musica parte dalla ricerca tradizionale e si concretizza in un sound dinamico ed aperto a mirate contaminazioni, nel segno di un cantautorato innovativo. La loro missione è di preservare il “fascino della Tarantella del Gargano” e di trasmetterlo alle nuove generazioni.

Progetto esportato in tutto il mondo, con l’attività concertistica del gruppo che ha rappresentato l’anima della Puglia in Europa e in altri continenti, realizzando 15 tournée internazionali. Il nuovo progetto si pone nel solco dell’attività ventennale del gruppo Tarantula Garganica.

Il percorso creativo in questo ultimo lavoro vede da un lato la rivisitazione di brani della tradizione popolare, dall’altro un lavoro di scrittura, composizione e arrangiamenti del tutto nuovi. Filo conduttore l’amore, le serenate, i sonetti.

Ne è scaturito un emozionante viaggio di scoperta all’interno dei suoni e dei canti delle tarantelle del Gargano, un altro racconto inedito, dunque, di questo meraviglioso territorio da ascoltare, ballare e ammirare. Il percorso si è arricchito di una dimensione aggiunta, ovvero l’ambizione di comunicare attraverso immagini e video le bellezze e le specificità del territorio pugliese e garganico, rendendole iconiche. Importante è stata la scelta del titolo dell’album “come stai”, uno dei modi più usati per aprire una conversazione ed entrare in empatia con il prossimo.