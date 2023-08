Accade d’estate a Spoleto. A Monteluco l’incontro “In viaggio con il cantastorie”

L’appuntamento è in programma giovedì 17 agosto, alle ore 18.30 all’ingresso del Bosco Sacro

Nell’ambito della rassegna Accade d’estate a Spoleto, torna l’appuntamento con l’iniziativa “In viaggio con il cantastorie”, un viaggio in più tappe tra fiabe e leggende di tutti i tempi, nello stile dei cantastorie attraverso la saggezza dei popoli. Attore e pubblico entreranno insieme nell’avventura, nel tempo magico delle fiabe.

Per ragioni organizzative, l’incontro di domani, giovedì 17 agosto, inizialmente previsto presso il verde attrezzato del Circolo ricreativo AUSER di Crocemarroggia, si terrà alle ore 18.30 a Monteluco presso l’area antistante all’ingresso del Bosco sacro.

Il favolista, cantastorie e attore Mirko Revoyera, specialista nella narrazione di storie della tradizione popolare, incanterà adulti e bambini nell’appuntamento dal titolo “Il vecchio malangone – Fiabe e leggende di montagna”.

Il Vecchio Malangone è un uomo grande come un albero, vive nelle grotte montane e minaccia i paesi d’intorno. Questa figura terribile è tipica dei racconti di montagna, che si tratti delle alpi o degli appennini.

Le storie della montagna spesso parlano di lui, dell’Omo selvatico. Molte altre vedono come protagonista perfino il demonio in persona. Ma in ogni fiaba il finale di riscatto dal male vuole che il bene trionfi. Così si scopre che il vecchio Malangone è domabile e può divenire perfino un grande e grosso amico pronto a condividere con i paesani la vita.

Il pericolo sempre in agguato tra i monti si trasforma in opportunità grazie all’astuzia umana, alla bontà della Natura e alla volontà del cielo.

Tutti gli spettacoli sono indirizzati ad un pubblico vario. Trattandosi di teatro di narrazione gli incontri possono essere proposti a bambini dai 5 anni in su (l‘ingresso è gratuito).

L’iniziativa è parte del progetto “Leggiamo! Lo spazio condiviso della lettura” realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il bando Città che legge 2021.