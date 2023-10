Accade d’autunno a Spoleto: lettura ad alta voce per bambini

“Leggimi e… leggimi ancora! Anche al buio”. Lunedì 9 ottobre, alle ore 17.00, alla scuola dell’infanzia di San Brizio

Nuovo appuntamento con l’iniziativa “Leggimi e… leggimi ancora! Anche al buio”, l’iniziativa dedicata alle letture ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni. Dopo il primo incontro, a cui hanno partecipato gli assessori Danilo Chiodetti e Luigina Renzi, insieme alla Dirigente scolastica del 2° Circolo Didattico di Spoleto, Silvia Mattei, il prossimo appuntamento è in programma lunedì 9 ottobre, alle ore 17.00, presso i locali della scuola dell’infanzia di San Brizio. Tre le letture proposte: Ballando con il buio, (protagonista è la piccola Alice, che nonostante sia sera ha ancora voglia di giocare e di ballare e trova un insolito compagno di divertimenti: il buio entrato furtivo nella sua stanza), Ombra, libro vincitore della menzione speciale “Miglior libro didattico” al concorso nazionale di editoria tattile “Tocca a te! Edizione 2015” e Cosa fanno i dinosauri quando è ora di dormire?, in cui si racconta la storia di quello che succede nelle case di dieci dinosauri.

“Leggimi e…leggimi ancora!” è un progetto della Biblioteca comunale “G. Carducci” e del 2° Circolo Didattico di Spoleto partner del Patto locale per la lettura 2021-2024 che si articola in una serie di incontri presso la biblioteca comunale e le scuole dell’infanzia del 2° Circolo Didattico. Gli incontri sono realizzati con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il bando Città che legge 2021. Per info e prenotazioni: tel 0743 218801, email biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it