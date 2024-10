Accade d’Autunno a Spoleto. In programma dal 3 ottobre al 30 novembre 2024

Meno di due mesi di appuntamenti per più di quaranta iniziative dedicate alla musica, al teatro, all’arte, all’enogastronomia, allo sport e agli spettacoli per bambini. Al via questa settimana il cartellone di eventi organizzati dal Comune in collaborazione con le associazioni e le istituzioni della città di Spoleto.

“Anche quest’anno abbiamo optato per una proposta artistica e culturale variegata, sia per soddisfare le esigenze di quanti parteciperanno, sia perché crediamo che diversificare l’offerta possa arricchire l’esperienza dei partecipanti e contribuire allo sviluppo culturale e sociale della comunità”, ha dichiarato il Sindaco Andrea Sisti.

“Nel ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile questo programma – ha aggiunto l’Assessore Danilo Chiodetti – invitiamo spoletini e turisti a partecipare alle iniziative in programmazione, un’occasione per continuare a crescere insieme e a creare momenti di condivisione e arricchimento”.

In programma dal 3 ottobre al 30 novembre 2024, “Accade d’Autunno a Spoleto” inizia questa settimana con la presentazione del libro di Mauro Volpi Quale forma di governo per l’Italia a Palazzo Mauri nel cui cortile, sempre giovedì 3 ottobre alle 17.00, si terrà il primo appuntamento del progetto di lettura ad alta voce per la fascia 0-6 anni Leggimi e… leggimi ancora! con Che storia nonno!, in occasione della festa dei nonni (gli altri incontri saranno giovedì 17 ottobre nella scuola dell’Infanzia di Morro – Nella scuola di Morro…. è scoppiato l’autunno, martedì 29 ottobre nella scuola dell’Infanzia Collodi – Tremate Tremate le streghe son tornate!, giovedì 7 novembre in quella di Villa Redenta – Gentilezza… La chiave che apre il cuore, giovedì 21 novembre nella scuola dell’Infanzia Protte – Il compleanno di Oscar, giovedì 5 dicembre a Maiano – Magiche storie di Natale, giovedì 9 gennaio nella scuola dell’Infanzia San Brizio – Brr… Che freddo! e giovedì 15 maggio nella Biblioteca comunale di Palazzo Mauri – Super lettori in azione!).

Torna PUMPKIN UMBRIA, il primo evento umbro dedicato al mondo della zucca, in programma da giovedì 3 ottobre a domenica 3 novembre nella Tenuta Galileo a Baiano di Spoleto.

Quattro gli appuntamenti sportivi, dal Trofeo Farmacia Marchese che si terrà sabato 5 ottobre nella Strada Romana organizzato da Boxing Club Diego Bartolini, al Torneo internazionale di scacchi di sabato 5 e domenica 6 ottobre a Palazzo Leti Sansi a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “A Gonfie Vele”, al Dancing Sport Day al palazzetto Don Guerrino Rota (26 e 27 ottobre) organizzato da Baila Dance School Spoleto, per finire con la Coppa Italia K.T.I. 2024 sempre al Palazzetto Don Guerrino Rota sabato 16 e domenica 17 novembre organizzato da Karate Team Italia.

Altre tre presentazioni di libri, a Palazzo Mauri sabato 5 ottobre alle 17.00 Alle sorgenti di una regione: l’Umbria 1970-1990 di Luciano Taborchi e giovedì 17 ottobre Il figlio di Forrest Gump di Angelo Ferracuti e nella Biblioteca Carandente sabato 30 novembre Scialoja A-Z dedicato alla figura del grande artista Toti Scialoja.

Quattro i convegni organizzati in questi due mesi. Il primo sabato 5 e domenica 6 ottobre dedicato alla pittura di respiro ambientale del secondo Ottocento italiano L’Italia s’è desta pittura murale dopo l’unità a Palazzo Collicola e nella Biblioteca Carandente curato dalla Fondazione Marignoli di Montecorona in collaborazione con la Fondazione Federico Zeri di Bologna. Due incontri al Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi”: mercoledì 13 e giovedì 14 novembre Sulle tracce dei Longobardi a cura dell’Associazione Italia Langobardorum e venerdì 15 novembre L’architetto Giovanni Montiroli (1817-1888) tra Spoleto, Roma, Alnwick. Protagonisti, testimoni e testimonianze di un secolo di professione (mostra multimediale al teatro Caio Melisso e mostre documentarie fino al 31 dicembre alla Biblioteca di Palazzo Mauri e alla Sezione di Spoleto dell’Archivio di Stato). Mercoledì 27 novembre sarà la volta della Fondazione Umberto Veronesi, che a Palazzo Mauri presenterà la sedicesima edizione del progetto “Science for Peace and Health” e la nascita della Delegazione di Spoleto che sarà guidata dalla Dott.ssa Francesca Palescandolo.

Tre i trekking organizzati a partire da domenica 6 ottobre con Sulle orme di Francesco a Spoleto, iniziativa dedicata a San Francesco di Assisi per conoscere i luoghi del territorio spoletino vissuti dal Santo in occasione dell’anniversario della morte. Domenica 27 ottobre, per la Giornata nazionale camminata tra gli ulivi, sono in programma escursioni e degustazioni di olio EVO e prodotti tipici e per la XXI giornata nazionale del trekking urbano (31 ottobre – 1 novembre) visite guidate e trekking sul tema “Natura ad arte: memoria, artificio, paesaggio”.

Torna anche quest’anno Contaminazioni la rassegna artistica annuale che si prefigge di esplorare l’attuale tendenza in atto nella espressività e creatività umana e nelle arti, a contaminarsi reciprocamente tra loro trasferendo nei rispettivi ambiti espressivi i codici linguistici delle altre discipline artistiche, riadattandoli alle proprie necessità comunicative e formali. Dopo gli appuntamenti di maggio e settembre, da giovedì 10 a domenica 13 ottobre numerose le iniziative proposte: Spoleto Production (Palazzo Mauri 10.10 dalle ore 17.00) con Proiezione del cine-fumetto HALF BOILED, prodotto dai ragazzi del centro Bim Bum Bam & Young People e dagli operatori della Cooperativa il Cerchio sotto la direzione artistica di Emanuele Bonilli e Carlo Laureti con il contributo tecnico di Fringuelli Riccardo e Massimo Balducci e Il fumetto a teatro: libretti d’opera di G. Verdi a fumetti, evento condotto da Moreno Orazi dove Fausto Fioretti racconta un progetto da lui ideato e parzialmente realizzato. Alla Libreria Ubik in corso Mazzini venerdì 11 alle 17.30 si terrà 7 anime perdute, presentazione della raccolta di racconti brevi di autori vari sul tema dei sette vizi capitali, curata da Roberto Rapastella e Gabriele Giuliani, il dialogo con gli autori sarà moderato da Mario Lucidi. Due gli eventi in programma per sabato 12, a Palazzo Mauri Parole periferiche (10.00 – 13.00), laboratorio espressivo di scrittura poetica condotto da Alessandra Racca, poetessa e insegnante della scuola Holden di Torino (prenotazione obbligatoria lab.contaminazioni@gmail.com) e al Cantiere Oberdan (16.00 – 19.00) Il corpo che scrive, laboratorio-training di espressione poetica generata dalla ricerca del movimento corporeo condotto da Arianna De Angelis Marocco coreografa, performer e insegnante di danza (prenotazione obbligatoria ) . Tre le iniziative anche per domenica 13 a Palazzo Mauri, dove alle 11.00 si terrà Di pancia (e altri organi vitali), presentazione della raccolta di poesie di e con Alessandra Racca, alle 12.00 Bisboccia poetica con calice vieni a leggere la tua poesia!, spazio di espressione creativa in cui chiunque può condividere liberamente le proprie creazioni poetiche, appuntamento con brindisi finale per cui è gradita la prenotazione e alle 17.00 la Premiazione concorso nazionale Spoleto Calling – storie di provincia – IV edizione. Alla cerimonia interverranno lo scrittore Massimo Carlotto, il giornalista Luca Raffaelli, gli autori finalisti e i membri delle giurie tecniche.

Sempre per ‘Contaminazioni’ sabato 26 ottobre al Cantiere Oberdan è in programma La voce nello spazio (10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00) laboratorio condotto da Nora Henni, cantante, musicologa, insegnante di canto, pedagogista musicale e teatrale aperto a tutti incentrato sull’esplorazione del fenomeno della voce e del suo rapporto con il corpo e con lo spazio (prenotazione obbligatoria). Venerdì 8 novembre a Palazzo Mauri si terrà Perché leggere Dostoevskji (17.00), un viaggio nel tempo con il prof. Natale Fioretto, curatore della edizione italiana del libro Perché leggere Dostoevskij di Antonio Schlatter Navarro e la prof.ssa Luisa Tramontana. Ancora a Palazzo Mauri, venerdì 15 novembre (17.00) Sulle orme di Fidenzoni, progetto fotografico a cura di Giacomo Ramaccini ed Emanuela Duranti. A Palazzo Collicola, sabato 16 novembre si terrà SILENT READING PARTY (16.00 – 18.00), evento al quale si partecipa portando con sé un libro da leggere in compagnia di altre persone ma in silenzio, in collaborazione con Palazzo Collicola e Bertoni Editore. Appuntamento con brindisi finale (gradita la prenotazione).

Cinque i momenti musicali in programma. Torna Spoleto Jazz 2024, con tre appuntamenti a cura di Visionimusica, venerdì 11 ottobre (21.00) con Greg Howe e una tappa del suo Lost and Found tour, in cui celebra i 40 anni di una carriera straordinaria. Con lui sul palco, la giovane bassista indiana Mohini Dey e il batterista Marco Cirigliano. Un trio d’eccezione per una serata in cui jazz, funk e blues si fonderanno, in uno spettacolo che farà risuonare il virtuosismo e l’emozione di Howe. Venerdì 25 ottobre (21.00) sarà un viaggio indietro nel tempo con lo Stefano Di Battista Quintet. Il celebre sassofonista jazz presenterà il suo nuovo lavoro dedicato alle atmosfere musicali de La Dolce Vita, uno straordinario omaggio all’epoca d’oro del cinema italiano. Accompagnato da alcuni dei migliori jazzisti italiani di nuova generazione (Matteo Cutello alla tromba, Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria), Stefano Di Battista trasporterà il pubblico tra le melodie che hanno segnato la storia della musica italiana. Giovedì 7 novembre (21.00) sarà la volta di Dave Weckl & Tom Kennedy Project, un quartetto stellare che vede, insieme al duo che da nome al progetto, Eric Marienthal al sassofono e Stu Mindeman alle tastiere. Dave Weckl, una vera e propria leggenda mondiale della batteria, e il virtuoso del basso Tom Kennedy presenteranno un progetto dall’impeccabile groove, con composizioni originali e arrangiamenti innovativi che faranno vibrare il pubblico (maggiori info www.visioninmusica.com ).

Dal 10 a 17 novembre torna anche Strumenti&Musica Festival, con il concorso Pianistico Internazionale ‘Città di Spoleto’, il concorso internazionale per giovani fisarmonicisti ed il concorso di composizione per pianisti e fisarmonicisti (info www.strumentiemusicafestival.com)

Sabato 23 novembre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti alle 21.00 si esibirà Malika Ayane (biglietti circuito ticketone).

Quattro le rassegne dedicate all’enogastronomia: dal 12 al 14 ottobre si terrà Conserva, Salone dell’Arte della Conservazione Alimentare, evento organizzato con la presenza e la collaborazione delle aziende aderenti al progetto Terre del Ducato di Spoleto, in cui si potrà partecipare a mostre mercato, laboratori, proiezioni e convegni (info e prenotazioni www.saloneconserva.it ). Dal 19 ottobre al 17 novembre torna Frantoi Aperti, il cui evento di apertura sarà, il 19 ottobre, La grande pedalata lungo la fascia olivata Assisi – Spoleto, una passeggiata in bike ed e-bike organizzata dalla Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria con il partner tecnico You Mobility – Il Portale della Mobilità e in collaborazione con FIAB Umbria, FIAB Foligno e Ciclostorica La Francescana. La pedalata partirà da Spoleto per proseguire lungo un percorso che porterà a visitare le emergenze culturali di Spoleto e Campello sul Clitunno tra cui i luoghi dell’Umbria del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia: i luoghi del potere” (568-774 d.C.). Sarà un percorso ad anello di circa 40 km (info e prenotazioni https://shorturl.at/dBmhW ). Due le rassegne previste a novembre, dal 1 al 3 sarà la volta di Dolci d’Italia, festival nazionale dei dolci, viaggio tra le dolcezze attraverso esperienze degustative e formative e dal 21 al 24 EAT Enogastronomia a teatro, quattro giorni di spettacoli, musica e degustazioni dedicati all’enogastronomia al Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi” (info www.eatspoleto.it ).

Con gli eventi d’autunno, torna anche quest’anno al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti La domenica dei sogni, la rassegna di teatro famiglia ideata da Vincenzo Cerami per promuovere l’amore per il teatro tra le giovani generazioni, con cinque spettacoli adatti ad un pubblico dai 3 ai 99 anni. Il primo appuntamento sarà domenica 20 ottobre alle 16.30 con In viaggio con il piccolo principe della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus a cui seguirà il 10 novembre Le lacrime del principe, a cura della Compagnia Teatrale Mattioli.