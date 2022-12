Accade a Natale a Spoleto, presentazione del libro “Il naso di Teresa” di Simona Fasulo

Palazzo Mauri, martedì 3 gennaio, ore 16.30

A Spoleto per la presentazione del suo ultimo libro “Il naso di Teresa”, Simona Fasulo ha condotto e scritto per vent’anni programmi e originali radiofonici per le tre reti Rai, lavorando per dieci anni come sceneggiatrice di lunga serialità per Rai e Mediaset. Dal 2014 ha scritto una trentina di documentari per Rai Storia.

Autrice di racconti, alcuni dei quali editi nel 2000 da Mursia nella collana Golosia, per alcuni anni ha condotto un laboratorio di lettura e scrittura nel carcere di Rebibbia.

L’appuntamento, inserito nel cartellone degli eventi “Accade a Natale a Spoleto”, è in programma martedì 3 gennaio, alle ore 16.30 a Palazzo Mauri. L’iniziativa verrà presentata da Anna Leonardi, autrice radiotelevisiva. Prevista una performance olfattiva a cura della Profumeria Mariangela.

Acqua di zagara è il nome di una famosa essenza siciliana del Novecento, patrimonio della famiglia Scuderi, ma soprattutto è occasione di riscatto per una loro discendente: Teresa, residente a Milano per amore, alle prese con una difficile situazione economica e con un matrimonio oramai alla deriva. L’idea di un progetto di rilevazione dell’antica azienda dei suoi avi, unita al suo olfatto assoluto, capace di cogliere i più lievi effluvi, le permette di intrecciare la sua vita con quella dell’algida Laura, sua vicina di casa milanese, di Lucia, sua lontana cugina, di Gloria, la celebre e dispotica stilista catalana e della sua assistente francese, Joelle. E ancora, di Claudia, analista di laboratorio e di Fanny, elegante parigina e vagabonda per scelta dal passato misterioso. Da Milano a Palermo, da Parigi a Barcellona, il filo profumato delle zagare unisce le vicende delle sette donne, in un romanzo corale al femminile in cui determinazione, casualità e destino spesso si intrecciano, dando vita a eventi insperati quanto provvidenziali.

Il naso di Teresa è liberamente tratto dal soggetto cinematografico Acqua di zagara, scritto da Simona Fasulo e Tania Di martino.