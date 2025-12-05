Accade a Natale a Spoleto: inaugurazione Casa di Babbo Natale, Santa Claus Village e accensione luminarie

Sabato 6 e domenica 7 dicembre si terranno due iniziative che rientrano nell’ambito del progetto “Natale a Spoleto, esperienza unica” inserito nel palinsesto degli eventi di Accade a Natale a Spoleto in città e nei borghi.

Sabato 6 dicembre alle ore 17.00 al piano terra della Biblioteca “G. Carducci” di Palazzo Mauri verrà inaugurata la Casa di Babbo Natale che accoglierà in una calda atmosfera natalizia grandi e piccini che potranno tornare a fruire del servizio bar e piccola ristorazione che sarà gestito dall’imprenditore Andrea Luzzi con la collaborazione organizzativa dall’Associazione Social Sport con l’esclusiva di TO.LO.GI.CO. SRLS di Benedetta Santirosi.

L’iniziativa, a cui parteciperà l’Amministrazione comunale, è stata realizzata dalla ditta TO.LO.GI.CO. Srls di Benedetta Santirosi con il sostegno di Sartoria Floreale. Tutti i fine settimana di dicembre a nella Casa di Babbo Natale si potrà partecipare a laboratori, mercatini e altre attività natalizie.

Domenica 7 dicembre alle ore 16.30 in piazza della Vittoria è in programma l’avvio degli appuntamenti del Santa Claus Village, progetto anche questo ideato e curato da TO.LO.GI.CO. SRLS con il sostegno di Sartoria Floreale. Il pomeriggio inizierà con la Parata”Christmas Dreams” che partirà da Piazza Vittoria ed arriverà in Piazza del Mercato e vedrà la partecipazione della Banda Musicale “Città di Spoleto” e la Scuola di Danza Team Dance con Sara Libori. A seguire si procederà con l’accensione delle luminarie che allieteranno le vie della città per tutto il periodo delle festività. Amico della città e protagonista della fiction Don Matteo, sarà presente alla cerimonia l’attore Eugenio Mastrandrea.

Gli appuntamenti proseguiranno sabato 13 dicembre alle ore 15.30 con la Caccia al Tesoro “La Scatola d’Oro” in corso Garibaldi. Sabato 20 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 sarà la volta di “ViArte”: Musica natalizia dal vivo per le vie del centro storico con artisti di strada itineranti da piazza Torre dell’Olio a piazza del Mercato. Sempre sabato 20 dalle ore 17.00 la Slitta di Babbo Natale e i suoi Elfi allieterà corso Garibaldi. Domenica 21 dicembre alle ore 16.30 piazza Pianciani si immergerà nella magica atmosfera del Circolo Polare Artico con ICESHOW Scultura di Ghiaccio e piazza del Mercato ospiterà la Slitta di Babbo Natale alle ore 16.30. Lunedì 22 dicembre alle ore 15.30 Babbo Natale con i suoi Elfi regalerà dolciumi sulla slitta in piazza del Mercato. Martedì 23 dalle ore 16.30 si terrà lo spettacolo itinerante “Bianche Presenze” a cura di Accademia Creativa e in corso Garibaldi si potrà assistere al concerto di un Coro Gospel alle ore 17.30. Mercoledì 24 dicembre dalle ore 15.00 alle 18.00, si terrà la sfilata del “Vespa Club” con esposizione in piazza Garibaldi. Tutti i giorni, infine, in piazza del Mercato si potrà assistere a Polvere di Stelle “Fontana dei Desideri”.

“Con grande soddisfazione annunciamo l’avvio del primo weekend di attività del palinsesto natalizio – hanno dichiarato il vicesindaco Danilo Chiodetti e l’assessore Giovanni Angelini Paroli – Anche quest’anno abbiamo lavorato per costruire un programma ricco, capace di coinvolgere famiglie, giovani, associazioni e realtà del territorio, un calendario ricco, inclusivo e capace di valorizzare le nostre tradizioni e la nostra comunità. Siamo inoltre particolarmente lieto di partecipare alla riapertura del bar situato all’interno del palazzo della Biblioteca Comunale. Un luogo che torna finalmente a vivere e che restituiamo alla città come spazio di incontro, cultura e convivialità. Ci auguriamo che possa diventare un punto di riferimento per chi frequenta la biblioteca e per tutti i cittadini, contribuendo ad animare ulteriormente il cuore della nostra comunità. Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato con impegno e disponibilità alla realizzazione di questo programma”.