Accade a Natale a Spoleto. Il 29 novembre accensione delle luminarie

Oltre 80 appuntamenti dal 1 dicembre al 14 gennaio, con un anteprima prevista il 29 novembre dal titolo “Spoleto illumina il Natale”. Questo in sintesi il programma di “Accade a Natale a Spoleto” – https://shorturl.at/ZhiWm – organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni, le proloco e le istituzioni culturali della città.

L’anteprima di venerdì 29 novembre, in occasione del black friday, inizierà alle ore 17.30 con l’accensione delle luminarie natalizie in città e della grande Cometa luminosa di 23 metri nell’area pedonale di piazza della Vittoria. Madrina d’eccezione della cerimonia, nel corso della quale è prevista il flash mob della Team Dance, sarà la campionessa olimpica di ginnastica ritmica Agnese Duranti.

Sabato 30 novembre è in programma l’apertura della pista di ghiaccio “Frozen Park” nel parcheggio ex Ferrovia Spoleto-Norcia, con i personaggi di Frozen, Elsa, Anna e Olaf che daranno il via al periodo natalizio. La pista, che rimarrà a Spoleto fino al 2 febbraio 2025, sarà aperta tutti i giorni: nei feriali dalle ore 15.00 alle 19.30 e dalle ore 21.00 alle 24.00, mentre nei festivi l’orario sarà continuano dalle ore 10.00 alle 24.00.

Il programma proseguirà fino al 14 gennaio, Festa del Santo Patrono, con appuntamenti dedicati ai bambini (dall’8 dicembre in piazza Pianciani sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale, mentre a Palazzo Antonelli in corso Garibaldi ci sarà la Casetta postale di Babbo Natale), concerti, mostre (a Palazzo Collicola l’inaugurazione è prevista per sabato 14 dicembre, mentre Spoleto, la città in un Presepe verrà inaugurata sabato 7 dicembre all’ex Museo Civico), spettacoli teatrali, marching band, trekking e visite guidate in città.

Per il 31 dicembre, in piazza Duomo dalle ore 22.45, è in programma Capodanno in piazza. Chisciotte. L’incanto del Cavaliere, fuoco, trampoli, effetti pirotecnici, danza aerea, acrobatica e giocoleria di fuoco per uno spettacolo realizzato con oltre 30 artisti dall’elevato impatto visivo, a cura della compagnia teatrale Accademia creativa.