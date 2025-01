Accade a Natale a Spoleto. Gli eventi in programma fino a lunedì 6 gennaio

Proseguono gli appuntamenti in programma per “Accade a Natale a Spoleto”, la rassegna di eventi organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni, proloco e istituzioni culturali della città.

Due le iniziative in programma per domenica 5 gennaio: Le pasquarelle canti questuanti per la città!, concerto del coro Cinciallegre alle ore 11.00 e A Soulful Christmas un concerto a Palazzo Mauri alle ore 17.30 a cura di The Smoothers, un quintetto che coniuga il migliore repertorio di classici di Natale Soul-Jazz. Toccando brani come All I Want For Christmas, Happy Xmas (War Is Over), Let It Snow, White Christmas, Have Yoursef a Merry Little Christmas, Santa Claus Is Comin’ To Town e molti altri, The Smoothers rendono possibile l’incontro tra gusto popolare e palati musicali molto raffinati. I brani sono elaborati in personalissimi ed originali arrangiamenti, sviluppati appositamente per il sound corposo e morbido della sezione ritmica (Mauro Giorgeschi alla batteria e Marco Marino al basso elettrico), la maestria dei due solisti principali Massimo Pucciarini (piano e tastiere) e Alberto Mommi (sassofono) e l’anima soul della calda voce di Carla Pucci.

Lunedì 6 gennaio torna Aspettando la Befana, l’annuale appuntamento a cura della Croce Rossa italiana (CRI) comitato di Spoleto in collaborazione con il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spoleto in piazza Garibaldi.

Le attività inizieranno domenica 5 gennaio a partire dalle ore 10 con la pesca di beneficenza che sarà attiva anche lunedì 6 sempre dalle ore 10. Lunedì dalle ore 15 sono in programma attività di animazione e truccabimbi a cura dei volontari CRI e alle 17 si potrà assistere alla discesa della Befana dalla Chiesa di San Gregorio.

Ancora iniziative alla pista di ghiaccio Frozen Park (parcheggio adiacente il Museo dell’ex Ferrovia Spoleto-Norcia), che rimarrà a Spoleto fino al 2 febbraio 2025 aperta tutti i giorni – feriali dalle ore 15.00 alle 19.30 e dalle ore 21.00 alle 24.00 – festivi dalle ore 10.00 alle 24.00: 6 gennaio 2025 la Befana distribuirà caramelle e carbone.

Fino al 14 gennaio è ancora possibile visitare Spoleto la Città in un presepe all’ex Museo civico e nella Sala degli Ori (ingresso gratuito) tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30. È possibile inoltre ammirare il presepio artistico di Rosella Campelletti nel Bosco Sacro di Monteluco.

Proseguono, sempre fino al 14 gennaio, le iniziative a cura del Comune di Spoleto, insieme all’Associazione Vivi Spoleto ed a Confcommercio mandamento Spoleto, in collaborazione con le Associazioni Il Bruco e Il Filo Rosso: il Villaggio di Babbo Natale in piazza Pianciani, villaggio polare con igloo, orsi e casette in legno e la Casetta postale di Babbo Natale a Palazzo Antonelli in corso Garibaldi, dove gli elfi smisteranno le letterine dei bambini. Il 6 gennaio le dieci letterine più simpatiche verranno premiate con buoni acquisto nelle attività aderenti all’iniziativa. Continua anche la distribuzione da parte degli esercenti delle Cartoline di Natale e sempre il 6 gennaio le prime 10 estratte riceveranno buoni acquisto da spendere nelle attività partecipanti.

Si ricordano le mostre invernali di Palazzo Collicola visitabili fino al 23 febbraio 2025: Afranio Metelli A typical Afranio thing! 1924 – 2024: omaggio all’artista a cento anni dalla nascita, a cura di Serena Schioppa, Nuvolo, Spazion a cura di B. Corà, A. Iori, P. Ascani e Senza mai sfiorire, Densità e leggerezza nella scultura contemporanea italiana, a cura di Saverio Verini.

Fino al 15 gennaio, a Palazzo Mauri negli orari di apertura della Biblioteca e nella Sezione di Archivio di Stato di Spoleto negli orari di apertura dell’Archivio, è possibile visitare la mostra diffusa “L’architetto Giovanni Montiroli (1817-1888) tra Spoleto, Roma, Alnwick e ritorno. Protagonisti, testimoni e testimonianze di un secolo di professione”, la mostra di disegni, progetti e documenti che raccontano le tappe salienti della vicenda artistica e intellettuale di Giovanni Montiroli.

Si ricorda infine la gratuità dei parcheggi di superficie nei giorni prefestivi e festivi fino al 14 gennaio 2025, dalle ore 17.30 alle 20.