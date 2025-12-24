Accade a Natale a Spoleto 2025. Tutti gli appuntamenti in programma fino al 31 dicembre

Proseguono gli appuntamenti di Accade a Natale a Spoleto, il calendario di eventi ed iniziative costruito grazie alla collaborazione fra Comune, associazioni, scuole, proloco e realtà culturali del territorio.

Per il Santa Claus Village oggi pomeriggio, dalle ore 15 alle 18, è in programma la Sfilata “Vespa Club” con esposizione in piazza Garibaldi. Durante il periodo natalizio, nei fine settimana di dicembre, La Casa di Babbo Natale a palazzo Mauri sarà aperta per laboratori, attività e mercatino, mentre in piazza del Mercato resterà allestita la Fontana dei Desideri.

Sempre oggi pomeriggio, dalle ore 14.30, nell’area di comunità di Eggi arriverà La magica Slitta di Babbo Natale grazie all’organizzazione della Pro loco Amici di Eggi. Dal 27 al 29 dicembre intera giornata dalle 9.30 alle 19.00 si svolgerà il XVII Torneo di Natale – Città di Spoleto, a cura dell’Associazione Volley Spoleto (l’iniziativa sportiva coinvolgerà i seguenti impianti sportivi: Palarota, Corone Tempo Pieno, Palestra Itis, Palestra G. Spagna, San Venanzo, San Giacomo “G. Pascoli”, palestra Istituto Alberghiero)).

Sabato 27 dicembre alle ore 15.30 a palazzo Collicola è in programma Da bambino volevo essere un elefante… e anche da grande!, attività didattica per adulti ispirata alla mostra di William Kentridge a cura Maggioli Cultura e Turismo , mentre domenica 28 dicembre saranno tre le iniziative in calendario. Alle ore 15.30 alla Rocca Albornoz si terrà il Laboratorio per bambini ispirato alla mostra Mimmo Paladino, Antologica, mentre alle 17.00 al Museo del Tessuto e del Costume ci sarà la visita guidata tematica Vestiti a festa (entrambi gli appuntamenti sono a cura di Maggioli Cultura e Turismo).

Sempre il 28 dicembre, alle ore 17.00 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti si terrà il concerto benefico a ingresso gratuito Rhythm & Blues sotto l’Albero. The Blue Band for… Le offerte saranno interamente devolute a sostegno dell’associazione Peter Pan odv. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite l’Ufficio IAT – Informazione e Accoglienza Turistica: email front.iat@comune.spoleto.pg.it o telefono 0743.218620.

Lunedì 29 dicembre alle ore 16.00 alla Rocca Albornoz è in programma la visita guidata alla mostra Mimmo Paladino. Antologica a cura Maggioli Cultura e Turismo. Martedì 30 dicembre, alle ore 15.30 al Palazzetto dello sport Don Guerrino Rota, si svolgerà Spoleto per lo Sport, la consueta premiazione annuale degli atleti spoletini che si sono distinti nelle varie discipline sportive nel corso del 2025. Sempre il 30 dicembre, alle ore 16.00 alla Casa romana, Maggioli Cultura e Turismo ha organizzato la visita guidata tematica Il Natale al tempo dei romani.

Il 2025 si concluderà con l’evento Capodanno in piazza Duomo, sostenuto dal Comune di Spoleto con direzione artistica affidata a Made Eventi. Mercoledì 31 dicembre, a partire dalle ore 23.00, i protagonisti musicali della notte saranno i Summertime Choir, un ensemble di 15 coristi e 5 musicisti professionisti che porteranno in scena un repertorio travolgente, dalle potenti atmosfere del gospel contemporaneo ai ritmi coinvolgenti di soul e funky, fino alle hit pop che hanno segnato gli ultimi decenni.

La band animerà la serata dalla scalinata del Teatro Caio Melisso Carla Fendi, regalando alla piazza un concerto dal vivo di altissimo livello. La festa proseguirà oltre la mezzanotte. A partire dal brindisi di Capodanno, un animatore affiancherà la band nel condurre il pubblico, guidando l’attesissimo countdown per il passaggio al 2026 e continuando a far ballare e cantare tutti fino alle 2.