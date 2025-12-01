Accade a Natale a Spoleto 2025. Il programma dal 4 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026

Sono circa 100 le iniziative in programma per “Accade a Natale a Spoleto” tra cultura, musica, spettacoli, mostre, mercatini e attività per famiglie. Il cartellone, che dal 4 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026 animerà la città con eventi diffusi in centro storico e nelle frazioni, è stato presentato questa mattina a palazzo Mauri dal vicesindaco e assessore alla valorizzazione delle cultura Danilo Chiodetti e l’assessore al turismo Giovanni Angelini Paroli. Un calendario ricchissimo, costruito grazie alla collaborazione fra Comune, associazioni, scuole, Pro Loco e realtà culturali del territorio.

Tra gli appuntamenti più attesi, l’inaugurazione del Santa Claus Village il 7 dicembre alle ore 16.30 con l’accensione delle luminarie e la parata “Christmas Dreams”da piazza della Vittoria a piazza del Mercato.

La Casa di Babbo Natale, attività per bambini, spettacoli itineranti e musica accompagneranno tutti i fine settimana di dicembre, mentre piazza del Mercato ospiterà la “Fontana dei Desideri”. Torna inoltre la mostra “Spoleto, la Città in un Presepe” all’ex Museo Civico, arrivata quest’anno alla XV edizione, insieme al mercatino del volontariato e della solidarietà “Un Nat@le che sia tale” in largo Moneta.

In programma nei borghi del territorio comunale esposizioni di presepi (Eggi, Montebibico, Bazzano Superiore), la II edizione dei Mercatini di Natale di Azzano, la Festa di Natale a Bazzano Inferiore, oltre alle visite guidate nei musei e nei luoghi d’arte della città.

Grande attesa anche per il Capodanno in piazza Duomo, il 31 dicembre dalle ore 23.00, con un concerto dal vivo del Summertime Choir e la loro band, che spazierà dal gospel al funky fino alla dance anni ’90, per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno in un’atmosfera festosa in una delle piazze più iconiche di Spoleto.

Numerosi gli eventi culturali nei teatri cittadini, dalle presentazioni di libri ai musical, fino ai concerti di Natale e agli spettacoli della Stagione di Prosa. Confermati anche gli appuntamenti della pista di ghiaccio Frozen Park, allestita nell’area adiacente il Museo della vecchia ferrovia Spoleto-Norcia, con animazioni tematiche per i più piccoli e le iniziative dedicate al volontariato e alla solidarietà.

“Il programma delle iniziative natalizie è anche quest’anno il frutto di un grande lavoro di rete, capace di valorizzare energie e competenze presenti in tutta la città – ha dichiarato il vicesindaco Danilo Chiodetti – Spoleto vivrà settimane ricche di proposte culturali e momenti di condivisione che interesseranno non solo il centro storico della città, ma anche i borghi del nostro territorio. In questo periodo di Natale saranno molte le iniziative dedicate alle famiglie e ai più piccoli”.

“Accade a Natale a Spoleto offre un programma ampio e inclusivo, che unisce tradizione e innovazione, centro e frazioni – ha aggiunto l’assessore Giovanni Angelini Paroli – Abbiamo lavorato per fare in modo che la città possa vivere appieno la magia del Natale, non solo grazie ai tanti appuntamenti in calendario, anche attraverso allestimenti, luminarie, decorazioni e spazi dedicati a questo particolare periodo dell’anno. Ringrazio non solo le associazioni, le Pro Loco ed i volontari per aver anche questa volta contribuito fattivamente all’organizzazione delle iniziative, ma anche le attività commerciali e le aziende per aver dimostrato disponibilità e attenzione nel condividere e realizzare insieme un percorso di luci e colori che renderà ancora più bella la nostra città”.