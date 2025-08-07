Panorami mozzafiato, borghi dimenticati ma che cercano una nuova vita, incontri con persone speciali che dimostrano ancora il calore di una volta quando ti rechi a visitarli.

Più di 300 i chilometri percorsi in bicicletta, quattordici i comuni visitati, tra cui Spoleto, in altrettante regioni, più di 2.000 partecipanti agli eventi tra cicloturisti, cittadini, istituzioni e appassionati; oltre 150 i relatori coinvolti nei Forum Regionali tra istituzioni, associazioni e imprenditori, che vedranno una sintesi nazionale a Roma, con incontri alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica il prossimo 21 e 28 novembre, in occasione del Congresso Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino.

Questi i numeri della prima edizione dell’ABT Festival, ospitato a Spoleto lo scorso 29 giugno e nato in seguito alla realizzazione della segnaletica di Appennino Bike Tour, la ciclovia dell’Appennino che con i suoi 3.100 chilometri dalla Liguria alla Sicilia è la più grande direttrice di mobilità sostenibile del Paese.

“Chiudiamo questa prima edizione di ABT Festival con un grande entusiasmo e con la consapevolezza che l’Appennino ha voglia di futuro – dichiara Enrico Della Torre, Direttore Generale Vivi Appennino e ideatore del Festival – i numeri confermano un interesse crescente, ma quello che più ci colpisce è l’energia dei territori, dei sindaci, delle associazioni e delle persone incontrate lungo l’Appennino. Questo Festival è un percorso condiviso che unisce comunità e istituzioni, facendo emergere idee concrete per lo sviluppo sostenibile, il turismo esperienziale e la rigenerazione dei borghi. Ora guardiamo al Congresso Nazionale di Novembre a Roma per presentare il lavoro portato avanti nel corso del Festival ed avviare un percorso concreto di investimento e programmazione condivisa, in modo che l’Appennino possa diventare un vero laboratorio di sviluppo sostenibile per il Paese.”

L’evento ha riscosso un grande interesse tra le istituzioni locali e nazionali, ma anche tra gli amanti della bicicletta: si sono registrate, infatti, più di 300 iscrizioni alle pedalate ecologiche cicloturistiche, durante le quali i partecipanti hanno potuto ammirare le bellezze del territorio, conoscerne le storie e degustare ottimi prodotti della tradizione.

“Essere stati tra i 14 comuni italiani che hanno ospitato questa prima edizione dell’ABT Festival conferma che il cicloturismo e la mobilità dolce sono due segmenti turistici su cui la nostra città deve continuare a puntare con sempre maggiore determinazione – ha spiegato l’assessore Giovanni Angelini Paroli – Parliamo di un settore in grande crescita come dimostrato dall’alta partecipazione registrata lo scorso 29 giugno e come dimostra da dodici anni l’evento la Spoleto-Norcia in MTB organizzato intorno alla vecchia ferrovia che collega la nostra città alla Valnerina”.

L’edizione 2025 ha visto l’organizzazione del Festival nei Comuni di Ronco Scrivia (GE), Sessame (AT), Fortunago (PV), Viano (RE), Chiusi della Verna (AR), Spoleto (PG), Colle di Tora (RI), Monte Cavallo (MC), Rocca di Mezzo (AQ), Sesto Campano (IS), Mercogliano (AV), Castelluccio Inferiore (PZ), Casali del Manco (CS) e San Marco d’Alunzio (ME), annunciati pubblicamente alla Fiera del Cicloturismo a Bologna nel mese di aprile.

Il Festival organizzato in collaborazione con Legambiente, Confcommercio Imprese per l’Italia e Federazione Ciclistica Italiana in media partnership con TGR RAI, è stato patrocinato da RAI, dai Ministeri dell’Agricoltura, della Cultura, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, delle Infrastrutture e dei Trasporti, da Sport e Salute, dalle Regioni e dalle principali Associazioni nazionali (ANCI, UNCEM, FIAB, Borghi più Belli d’Italia, AMODO, Federparchi, UNPLI, Touring Club Italiano, CSEN, AICS e Lions Club).