ABT Festival a Spoleto il 29 giugno. Sesta tappa dell’Appennino Bike Tour

Conoscere Spoleto da una prospettiva diversa, nell’unica tappa in Umbria dell’Abt Festival: non solo storia, arte e cultura , ma anche la possibilità di attraversare le verdi colline umbre in bicicletta, arrivando e scoprendo in modo lento e profondo una città dal fascino senza tempo che è un intreccio di vicoli, piazze e monumenti, ricca di un patrimonio architettonico straordinario che spazia dall’epoca romana al Medioevo. Il tutto non in un periodo qualunque, ma nel week end di apertura del famoso Festival dei Due Mondi che ogni anno richiama artisti e visitatori da tutto il mondo, rendendo Spoleto un punto di riferimento per l’arte e lo spettacolo.

Succederà nella città umbra il prossimo 29 giugno, per la sesta tappa dell’Abt Festival, tour nazionale che attraverserà l’Italia, coinvolgendo 14 comuni di altrettante Regioni, dalla Liguria alla Sicilia, dal 20 giugno al 20 luglio – all’interno del quale saranno presentate le tante eccellenze dell’Appennino con l’organizzazione di talk, convegni e attività di avviamento alla bicicletta per bambini.

Festival che nasce in seguito all’installazione della segnaletica turistica di Appennino Bike Tour, la ciclovia dell’Appennino, un itinerario di oltre 3.100 km che attraversa l’Italia da Nord a Sud, e che porterà i turisti a conoscere meglio anche il cuore verde d’Italia. Un turismo, quello che si fa con l’e-bike o la mountain bike, che Spoleto ha scoperto con sorpresa negli ultimi anni come volano di crescita.

“Ospitare a Spoleto l’unica tappa umbra dell’Appennino Bike Tour Festival è per noi motivo di orgoglio, non solo perché questa iniziativa rappresenta un’opportunità per valorizzare il ricco patrimonio ambientale e culturale che offre il nostro territorio, ma anche e soprattutto perché il cicloturismo è un ambito su cui stiamo lavorando e investendo molto attraverso interventi e progetti finanziati – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – Tra l’altro parliamo di una forma di turismo sostenibile in forte crescita ed essere parte dell’ABT Festival significa per noi dare maggiore forza ad una visione di sviluppo territoriale rispettosa dell’ambiente e capace di promuovere il benessere. Il nostro territorio è luogo di partenza e di arrivo di due percorsi ciclabili, la Spoleto-Assisi verso nord e la Spoleto-Norcia che attraversa la Valnerina e siamo certi che questo evento possa contribuire ulteriormente a posizionare la nostra città e l’intero Appennino come una destinazione di eccellenza per gli amanti della bicicletta e della natura”.

“Il Festival dei Due Mondi è l’evento che ha fatto conoscere Spoleto un po’ in tutto il mondo, il nostro vanto, l’apice del nostro palinsesto degli eventi – aggiunge Giovanni Angelini Paroli assessore al turismo del comune di Spoleto – ovviamente questa coincidenza con Abt Festival è molto felice per noi, chi verrà per Appennino Bike Tour troverà anche Spoleto nel suo massimo splendore”.

“Parliamo di un turismo crescente che assume un valore fondamentale anche per una città come Spoleto, conosciuta per mille altre cose – sottolinea Angelini Paroli – per la cultura, per il Festival dei Due Mondi, per le bellezze artistiche e architettoniche, enogastronomiche, nonché per Don Matteo. Ma da dieci anni a questa parte anche a casa nostra queto tipo di turismo ‘dolce’ sta esplodendo in maniera positiva, e ci sta facendo capire l’importanza di una mobilità diversa , che anche per una realtà come la nostra, di una città che ha i problemi di tanti borghi medievali , potrebbe essere una grande soluzione, sia a livello turistico che a livello cittadino per chi ci vive”.

“Il cicloturismo è un settore assolutamente in crescita – spiega ancora l’assessore al turismo di Spoleto – abbiamo anche avuto la fortuna di avere dei privati, un’associazione, che ha avuto una grande intuizione: da 12 anni a questa arte, Spoleto infatti è anche sede di un grande evento, la Spoleto-Norcia in mountain bike, che in 12 anni ha sfruttato quello che era un vecchio tracciato ferroviario di un vecchio trenino a scartamento ridotto che oggi viene utilizzato come sentiero, e invece è stato anche quello veicolo di un grande afflusso turistico, che non ci aspettavamo. L’evento in sé porta circa 3000 partecipanti, più tutto l’indotto, arrivando secondo me a numeri che valgono tre volte tanto.

Ma la cosa bellissima è quello che ci porta durante l’anno , tutto l’indotto e lo strascico di turismo che si porta dietro, turisti che hanno conosciuto questo percorso, e che con la scusa di conoscere il percorso conoscono anche la città e il nostro territorio”.

CONOSCERE SPOLETO CON L’ABT FESTIVAL

Discussione su eccellenze e possibilità di sviluppo sostenibile del territorio, come occasione di crescita turistica e di lavoro: si discuterà di questo nei talk e nei convegni dell’Abt Festival, che aprirà i battenti alle 8.30 del prossimo 29 giugno in piazza Garibaldi, punto di incontro di operatori turistici nazionali e locali, aziende e associazioni del territorio. Presente anche un’area bimbi pensata per i più piccoli, che potranno avvicinarsi alla bicicletta e imparare divertendosi le basi della sicurezza stradale attraverso percorsi guidati.

Alle 10.30, dal villaggio, partirà la pedalata cicloturistica con guida alla scoperta del territorio, con partenza da piazza Garibaldi e arrivo, lungo il tracciato della vecchia ferrovia Spoleto-Norcia, alla stazione della Caprareccia.

Il momento istituzionale più importante di Abt Festival sarà comunque nel pomeriggio, alle 15, con il Forum Regionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino: lungo l’elenco degli ospiti invitati che si confronteranno sui temi più caldi della giornata, a partire da Stefania Proietti, Presidente della Regione Umbria, dal sindaco di Spoleto Andrea Sisti al presidente Borghi più belli d’Italia, Alessandro Dimiziani, a Vincenzo Coffredi, della Federazione Ciclistica Umbria, Maurizio Zara, presidente Legambiente Umbria, Andrea Spaterna, in rappresentanza del Parco Nazionale Monti Sibillini, per finire con Enrico Gori, presidente Anci.

Alle 18 la cerimonia per la nomina degli Ambasciatori dell’Appennino e consegna riconoscimenti, momento che anticipa la chiusura del villaggio alle 19.

“L’ABT Festival nasce con l’obiettivo di dare voce e visibilità ai territori dell’Appennino, spesso poco conosciuti ma straordinariamente ricchi di valore – commenta Enrico Della Torre, direttore generale di Vivi Appennino e promotore del festival – È un progetto che unisce scoperta, sostenibilità e sviluppo locale, creando una vera e propria dorsale verde d’Italia. La Ciclovia dell’Appennino non è solo un percorso cicloturistico: è un’occasione di incontro tra comunità, un racconto continuo di territori autentici, un’opportunità per rilanciare le aree interne generando un nuovo indotto economico e sociale. L’idea – conclude Della Torre – è quella di costruire insieme una via ecosostenibile che colleghi persone, storie, paesaggi e tradizioni, aprendo nuovi orizzonti di crescita e identità condivisa per l’Appennino”.