“Abbombazza” Brumotti tiene a battesimo e fa divertire il popolo della ottava edizione de La SpoletoNorcia in MTB

Domani la giornata clou con la pedalata sulla vecchia ferrovia

Non sono bastate alcune gocce di pioggia per fermare la febbre de La SpoletoNorcia in MTB. Una Spoleto sempre più colorata dai bikers che, gradualmente, hanno affrontato le pratiche di registrazione e indossato la maglia tecnica 2021 della manifestazione.

La mattinata è stata incentrata su un convegno in cui Francesco Di Giacomo ha presentato i primi risultati del progetto SARU (Sport Ambassadors in Rural Areas), il cui obiettivo principale, dalla sua ideazione, è sempre stato quello di creare ed implementare le strutture e gli eventi sportivi nelle aree rurali. Lo studio architettonico milanese Off Arch ha, poi, presentato il progetto di sopraelevata in grado di collegare la Flaminia con il tracciato della Vecchia Ferrovia SpoletoNorcia, con il minimo impatto ambientale e paesaggistico.

Nel pomeriggio, con lo spazio dedicato ai bimbi sempre più frequentato, ha fatto letteralmente irruzione in piazza Garibaldi Vittorio Brumotti. Il popolare “Abbombazza” è salito sul palco, insieme a Ludovica Casellati ed a Maria Flora Monini, per curiosare sullo Show Cooking “Fit for Breakfast”, condotto da Monia Amadori. Barrette energetiche, bevande e dolci messi a disposizione del pubblico in pochi minuti sono stati il naturale preludio dell’AperiBike condotto proprio da Ludovica Casellati e intitolato “Noi siamo quello che mangiamo”, cui sono intervenuti, anche Lorenzo Lunetti( responsabile qualità della Monini), Marco Piemaria (nutrizionista), Sebastiano Venneri (Legambiente), oltre alla giornalista di Radio 24, Alessandra Schepisi ed all’imprenditore Pierpaolo Romio, autori del libro 24 storie di bici.

Pubblico letteralmente in delirio per l’esibizione con la bici da trial del campione europeo Andrea Oddone, grande amico di Brumotti. Lo stesso Brumotti ha poi fatto il proprio show in sella alla sua bici, usando come cavia il presidente Luca Ministrini e come “complici” alcuni dei bimbi avvicinatisi al palco.

Ora l’attesa è tutta per la giornata di domenica. Alle 8.30 partenza della SpoletoNorcia Extreme, gara mentre alle 9.30 via alle griglie della cicloturistica.