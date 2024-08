A Villa Redenta dal 27 agosto torna la Festa del Volontariato

Il Parco di Villa Redenta a Spoleto si appresta ad ospitare la 24esima edizione della Festa del Volontariato. Dal 27 agosto al primo settembre, infatti, torna la manifestazione promossa dalle associazioni MilleMani inSIemeVola Odv e Movimento Rangers che vuole celebrare il mondo della solidarietà in tutte le sue sfaccettature. Dal mercoledì al sabato sono in programma incontri a tema, spettacoli, giochi e laboratori per bambini, mercatino del volontariato, bar del sorriso e altre sorprese. Ad aprire la kermesse sarà, come ormai tradizione da qualche anno, la cena sotto le stelle il martedì sera, mentre la domenica sarà la giornata del “ringraziamento”.

Quest’anno la Festa del Volontariato – che da 17 anni ha trovato la sua location naturale nel Parco di Villa Redenta – avrà come fine solidale ultimo il sostegno al progetto di “Nonno Luciano” che finanzia interventi chirurgici per i bambini del Camerun accolti nella missione dei Padri Agostiniani Scalzi (Oad). Ciò senza dimenticare tutte le proposte delle associazioni partecipanti, che esporranno le proprie attività negli stand e nei pomeriggi a tema.

Tema conduttore della Festa per il 2024 sarà “Il Sole esiste per tutti”: l’idea è quella di portare una ‘nota’ positiva su una realtà sociale che si sta facendo sempre più pesante e pressante, sotto molti punti di vista.

Tra le iniziative in programma, ci sarà la mostra di Luca Cisternino, giovanissimo artista con disturbi dello spettro autistico, vincitore per due anni di seguito del concorso nazionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui vengono scelti i disegni riprodotti sui biglietti della Lotteria Italia. Ogni giorno, poi, è in programma l’amatissimo laboratorio di cartone a cura di “Nonno Luciano”.

La Festa del Volontariato 2024 si aprirà martedì 27 agosto alle ore 20 con la “cena sotto le stelle” (informazioni e prenotazioni al numero 339.1640937).

Si entrerà poi nel vivo mercoledì 28 agosto: alle ore 17 è in programma l’apertura degli stand delle associazioni, del laboratorio di Nonno Luciano e del bar del sorriso e quindi l’incontro “Il Sole esiste per tutti”, di presentazione del tema della manifestazione e delle associazioni partecipanti. Seguirà l’inaugurazione della mostra d’arte di Luca Cisternino. Alle 17,30, per tutti i bambini, la tradizionale Caccia al tesoro nel Parco di Villa Redenta, a cura del Movimento Rangers. Alle 20,30 nell’area palco ci sarà la baby dance, a cui seguirà, dalle 21, “A tutta zumba!”, con il gruppo della Pro loco di San Martino in Trignano. Dalle 21,30, quindi, il concerto di musica rock de “Il Circo Abusivo”.

Giovedì 29 agosto, dopo l’apertura degli stand, del bar del sorriso, del laboratorio di Nonno Luciano e della mostra dalle 16,30 in poi, ci sarà l’esibizione dell’asd Compagnia Arcieri del Bosco Sacro. Nell’area stand, inoltre, per tutto il giorno sarà attivo il “Repair cafè” a cura del Repair cafè di Perugia in collaborazione con Cittadinanzattiva: chiunque potrà portare degli oggetti di vario tipo che non funzionano più e che verranno riparati dai volontari. Per tutto il pomeriggio ci saranno poi laboratori e giochi per bambini. Alle 17,30 sarà presentato il libro “La casa è il tuo ambiente, l’ambiente è la tua casa”, a cura dell’associazione Umbria Sensibilità chimica multipla Odv, un focus su una malattia che in pochi conoscono e da cui sempre più persone sono affette. Dalle 20,30 il consueto appuntamento con la baby dance, a cui seguirà la Zumba con Jessica della palestra X2. Dalle 21,30 è previsto il concerto della cover band “LogaRitmo”.

Venerdì 30 agosto, alle 16,30 l’apertura degli stand, del bar del sorriso e della mostra, mentre alle 17,30 per tutti i bambini ci sarà il “Picnic letterario” nel prato, per un pomeriggio di merenda e letture per tutte le età. Alle ore 18 nell’area stand è in programma il seminario, a cura di Anffas per loro, “Il progetto di vita: individuale e partecipato!”, un approfondimento sulla normativa legata al progetto individuale per le persone con disabilità. Dalle 19,30 spazio alla musica con il concerto della Sbrock Band; dopo la baby dance alle 20,30 si riprenderà con l’esibizione del gruppo “Cooperazione rock”.

Sabato 31 agosto, dopo l’apertura di stand, bar e mostra alle 16,30, è in programma il “Bolle di sapone party”. Alle 17,30 l’associazione Peter Pan proporrà l’incontro “Conoscere la diversità: il nostro impegno per l’inclusione”. Dopo la baby dance alle ore 20, inizierà la serata “Musica in movimento”, con l’esibizione dei gruppi di hip hop delle palestre Unique e X2 ed estratti di musical e performance teatrali della Formidable Music Dance School.

La Festa del Volontariato sarà conclusa domenica 1° settembre dalla messa di ringraziamento alle ore 11 presso la chiesa di Santa Rita, in memoria di padre Modesto Paris, fondatore degli enti promotori MilleMani inSIemeVola Odv e Gruppo Rangers Grsp Spoleto. Seguirà, alle ore 13, a Villa Redenta, il pranzo con tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.

Hanno aderito alla 24esima edizione della Festa del Volontariato le associazioni: ANFFAS Per Loro, Associazione culturale X – Per Giovani e Vecchi neuroatipici, Associazione italiana Assistenza Spastici (AIAS), Associazione italiana Sclerosi Multipla (AISM), Associazione Umbria Sensibilità Chimica Multipla Odv, Cittadinanzattiva, Emergency, I miei tempi, Il Girasole, Miloud, Peter Pan, Volontariato Vincenziano, Nonno Luciano. Collaborano inoltre: Azzurra Soc. Cooperativa Sociale, Centro di solidarietà “D. Guerrino Rota”, Coop. Fattoria Sociale, Parco Culturale Ecclesiale “Terre di Pietra e d’Acqua”.

La Festa del Volontariato gode del patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Spoleto. L’evento rientra nel progetto “Avere il Sole dentro”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.