A via “SpoletOlDolls”, prima mostra internazionale di bambole d’epoca da collezione

Dal 23 marzo sala degli Ori, via Saffi

Dal 23 marzo Spoleto ospita la prima edizione di una rassegna dedicata alle bambole antiche nell’arte e nella storia.

Organizza l’evento l’Associazione Pro Loco della città del Festival, in collaborazione con la giornalista e collezionista Claudia Cencini.

La mostra si terrà da sabato 23 al 31 marzo. presso la Sala degli Ori situata nella centralissima Via Saffi, proprio di fronte alla scalinata del Duomo, una location ideale per questa esposizione di manufatti ludici di una volta, molto più che semplici giocattoli.

Le bambole esposte, alcune delle quali di provenienza internazionale, incarnano la moda dei secoli indossando abiti cuciti su misura che ricalcano lo stile del tempo, oltre a rappresentare autentici capolavori di artigianato d’altri tempi per la minuzia dei particolari, dell’outfit e la magia che trasmettono a chi le guarda.

Un mix d’arte, poesia e cultura che si fonde nelle bambole in mostra, alcune delle quali vere rarità e pezzi unici firmati da marchi prestigiosi (Armand Marseille, Furga e molti altri).

L’excursus comprende un campionario di bambole antiche da collezione, che va dalla fine del Settecento agli anni Ottanta del secolo scorso, una carrellata di bellezze senza tempo da ammirare nella loro essenza di compagne di gioco delle bambine di sempre.

La inaugurazione della mostra, che si terrà alla presenza di pubblico e di autorita’ sabato 23 marzo alle ore 17, sara’ allietata da un piacevole intrattenimento che vedrà protagonista il coro folcloristico spoletino “ Le Cinciallegre” .

La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 10,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19 con ingresso libero.