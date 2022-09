A Terni il Gran finale della Stagione Lirica dello Sperimentale

“La Tragédie de Carmen ” al Teatro Sergio Secci, sabato 24 settembre 2022, ore 20.30

Gran finale della Stagione Lirica Regionale 2022 del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto al Teatro Sergio Secci di Terni domani, sabato 24 settembre alle ore 20.30. In scena una rivisitazione della Carmen di Bizet, a cura di Peter Brook, Jean-Claude Carrière e Marius Constant. Regia di Alessio Pizzech, scene di Andrea Stanisci, costumi di Clelia De Angelis e luci di Eva Bruno.

Dirige l’Ensemble del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto il maestro Carlo Palleschi, che celebra quest’anno i trent’anni dal debutto come direttore d’orchestra, avvenuto proprio al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto con l’opera Un ballo in maschera. «Una collaborazione con un’istituzione a cui sono molto legato, che prosegue da trent’anni – commenta il maestro – sono molto felice di far parte della grande famiglia dello Sperimentale».

Sul palcoscenico i cantanti vincitori o idonei dei Concorsi “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici di Spoleto 2022, oltre a quelli che la Direzione artistica ha selezionato tra i cantanti che si sono presentati alle libere audizioni: Tamar Ugrekhelidze sarà Carmen; Alessia Merepeza Micaela; Carlo Eugenio Raffaelli Don José e Alfonso Michele Ciulla Escamillo. Con loro, rispettivamente nelle parti di Zuniga, Lillas Pastia e Garcia, gli attori Matteo Prosperi, Valentino Pagliei e Raffaele De Vincenzi.