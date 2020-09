Domenica 13 settembre dalle ore 10

Fattoria Sociale Le Pecore Gialle

Domenica 13 settembre, nell’ambito del ControMano Festival che si terrà presso la Fattoria Sociale Le Pecore Gialle a Strettura di Spoleto, la musica dal vivo sarà protagonista della seconda parte della giornata con tre live di genere diverso ma accomunati dalla forte carica creativa degli artisti.

Nel grande parco della Fattoria Le Pecore Gialle verranno allestiti due palchi, uno grande e uno più intimo a bordo piscina, dove si alterneranno le performance di Rosewood, Tv Lumière e Dario Rossi.

L’apertura della giornata, alle ore 17, sarà affidata ad un giovane chitarrista e compositore, Giordano Conti ovvero Rosewood, che presenterà il suo ultimo lavoro “Impersonale”.

Di origini umbre, il giovane chitarrista e compositore porterà in scena un’esibizione dedicata alla sperimentazione musicale e timbrica in cui lo strumento a sei corde risalterà come protagonista indiscusso della scena.

A seguire, il concerto di Tv Lumière, formazione ternana composta da Federico Persichini alla chitarra e voce, Ferruccio Persichini alla chitarra, Yuri Rosi alla batteria e Alessandro Roncetti al basso. Da sempre dediti ad un post-rock con riverberi dark, la band è approdata al quarto album “Avrei dovuto odiarti” nel marzo 2019: nove brani, composti col supporto di Carlo Zambon, che strizzano l’occhio al cantautorato italiano con accenti da ballad e violenti assalti di chitarra.

Infine, sarà il turno di Dario Rossi, uno dei drummer più conosciuti al mondo per l’originalità e l’unicità delle sue performance. La sua musica, e soprattutto il suo particolare modo di produrla, rappresenta un unicum nel settore della musica elettronica: padelle, secchi di plastica, tubi, rottami da cantiere e pezzi di arredamento compongono il suo originale set di percussioni capace di produrre un ritmo travolgente.

A ridosso della zona concerti, sarà allestito un punto ristoro con bevande e panini.

Il costo del biglietto per assistere ai concerti è di €10, comprensivo di aperitivo. Sarà possibile accedere all’area concerti dalle ore 16.30, oppure dalle ore 11 con lo speciale pacchetto Piscina,Panino&Concerto al costo di €15. La prenotazione, obbligatoria per entrambe le opzioni, può essere effettuata contattando l’organizzazione al 371.4941419.

ControMano Festival, che include anche la Mostra Mercato negli spazi del frutteto antistante l’ingresso della Fattoria, è organizzato dalla Cooperativa Sociale E.Di.T., dall’Emporio Tre Civette sul Comò e dalla Fattoria Le Pecore Gialle, con la preziosa collaborazione in campo artistico-musicale di Metrodora Booking & Promotions.