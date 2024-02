A Spoleto va in scena la Xv edizione di Umbria Tango Festival

Attesi circa 400 tangheri da diverse parti del mondo per la 2 giorni invernale

Venerdì 9 e sabato 10 febbraio l’evento al Teatro nuovo Gian Carlo Menotti

Con la stagione 2024, l’edizione winter di Umbria Tango Festival si sposterà a Spoleto. Promosso dall’associazione Officine Creative Orvietane e con la direzione artistica di Paolo Selmi, il ricco cartellone di questa edizione animerà la città umbra venerdì 9 e sabato 10 febbraio, con l’obiettivo di riunire i tangheri, non solo professionisti, da ogni parte del mondo. Milonghe e la danza popolare argentina saranno le protagoniste, come da tradizione, anche di questa XV edizione, in programma al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. “Un’occasione – ha commentato Paolo Selmi – per far amare sempre più questo ballo dal ritmo passionale e creare in ogni angolo suggestivo, dal punto di vista architettonico e paesaggistico di Spoleto, una vera e propria milonga, dove i tangheri possano ballare liberamente. Sono previsti per questa edizione più di 400 tangheri nell’arco del weekend con strutture al completo tra hotels e b&b”.

Si parte venerdì 9 febbraio con la ‘Milonga Sentimental’, il concerto del ‘cantor’ Federico Pierro e lo show dei maestri ballerini Gioia Aballe e Simone Facchini. Sabato 10 febbraio ci saranno lezioni a partire dalle 15 alle 18 al teatro Menotti, dalle 20.30 serata con il ‘cantor’ argentino Federico Pierro. Prevista anche un’anteprima del Rojo Tango Show con Giioa Abbelle e Simone Facchini, Laia Barrera & Julian Vilardo, Sara Lupparelli & Byron Torres, che sarà messo in scena per la prima volta all’edizione estiva di Umbria Tango Festival a Castiglione del Lago dal 12 al 14 luglio.

L’evento è patrocinato da Camera di Commercio dell’Umbria, Comune di Spoleto e Regione Umbria.

Per informazioni: Paolo Selmi 340.4580573 info@umbriatangofestival.it.