A Spoleto va in scena la XV edizione di Umbria Tango Festival

Attesi circa 400 tangheri da diverse parti del mondo e tre coppie di ballerini professionisti

Sabato 30 e domenica 31 marzo l’evento al Teatro nuovo Gian Carlo Menotti

Dopo il rinvio di febbraio a causa del terremoto, è pronta ad andare in scena a Spoleto, al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, l’edizione winter di Umbria Tango Festival. Promosso dall’associazione Officine Creative Orvietane con la direzione artistica di Paolo Selmi, il ricco cartellone di questa edizione animerà la città umbra sabato 30 e domenica 31 marzo con l’obiettivo di riunire i tangheri, non solo professionisti, da ogni parte del mondo.

L’evento vedrà la partecipazione di coppie di ballerini professionisti come Sara Lupparelli e Byron Torres, campioni europei di tango de pista nel 2022, Gioia Abballe e Simone Facchini, vicecampioni del mondo di tango escenario nel 2017, Laia Barrera e Julian Vilardo. Milonghe e la danza popolare argentina saranno, dunque, protagoniste, come da tradizione, anche di questa XV edizione. “Un’occasione – ha commentato Paolo Selmi – per far amare sempre più questo ballo dal ritmo passionale e creare in ogni angolo suggestivo, dal punto di vista architettonico e paesaggistico, di Spoleto una vera e propria milonga, dove i tangheri possano ballare liberamente. Sono previsti per questa edizione più di 400 tangheri nell’arco del weekend con strutture al completo tra hotels e b&b”.

Il programma prevede sia sabato 30 che domenica 31 marzo dalle 15 un workshop della durata di circa tre ore tenuto dalle tre coppie di ballerini professionisti su diversi aspetti tecnici e ritmici del tango.

In serata, a partire dalle 20.30, in entrambi i giorni, sarà invece proposta un’anteprima del Rojo Tango Show con Gioia Abbelle e Simone Facchini, Laia Barrera e Julian Vilardo, Sara Lupparelli e Byron Torres, spettacolo che sarà messo in scena per la prima volta durante l’edizione estiva di Umbria Tango Festival a Castiglione del Lago dal 12 al 14 luglio.

Domenica alle 18, inoltre, ci sarà il concerto del ‘cantor’ argentino Federico Pierro.

L’evento è patrocinato da Camera di Commercio dell’Umbria, Comune di Spoleto e Regione Umbria. Per informazioni: Elisabetta Pranzoni 335.5492512 prenotazioni@umbriatangofestival.it.