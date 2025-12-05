A Spoleto va in scena “Il Fantasma di Canterville”. L’ironia di Oscar Wilde diventa un musical

Il giorno 8 dicembre 2025 alle ore 17:30 al Teatro Nuovo G. Menotti, con una replica speciale dedicata alle scuole il 9 dicembre, la Compagnia Teatrale SIPARIO e la Modern Music School presentano “Il Fantasma di Canterville”, tratto dalla celebre novella di Oscar Wilde, scritto e diretto da Graziano Petrini, recentemente insignito del Premio Letterario Internazionale “Oscar Wilde”.

Petrini interpreta il ruolo del protagonista, Sir Simon de Canterville, dando vita a una rilettura ironica, brillante e contemporanea del celebre personaggio di Wilde.

Lo spettacolo combina satira, ironia, danza e musiche originali ideate per l’occasione da David Titta, compositore, cantante e attore, sul palco nel ruolo di Hiram J. Otis.

La storia racconta il tormento del fantasma che da secoli terrorizza gli incauti avventori e trova nella famiglia Otis pane per i suoi denti: gli americani, pragmatici, imperturbabili e poco inclini a lasciare castello e strampalata servitù, si dimostrano determinati a ridimensionare le sue apparizioni con soluzioni pratiche e dissacranti. Finché Sir Simon non incontrerà la giovane Virginia Otis (Chiara Ponti) con la sua sensibilità: riuscirà Virginia ad aiutarlo a trovare pace?

Il resto della famiglia Otis sarà composto da Lucretia (Chiara Severini), Washington (Massimo Spiccia), Nonno e Nonna Bee (Edoardo Alcini e Dina Sabini), il piccolo Jay Jay (Giulio Carlini). Intorno a loro, i due assurdi servitori, la Sig.ra Umney ed Harold (Paola Benedetti del Rio e Antonio di Girolamo) insieme a una strampalata medium (Marianna Talegalli). E poi, come nella migliore tradizione, il castello sarà infestato dalle Ombre di Canterville (Francesca Pibiri, Francesca Pesci, Luca Zucchetti, Laura Masciotti e Laura Bocchini), insieme al Coro delle Ombre della “Modern Music School” e alla Danza delle Ombre della “Fenice”.

Un cast ricco, un’atmosfera gotica e un’ironia irresistibile fanno di questa produzione un appuntamento imperdibile.

Biglietti già disponibili su Ticketitalia e al botteghino del Teatro Nuovo.



