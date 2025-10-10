A Spoleto un punto di ascolto, assistenza e consulenza gratuito a tutela del consumatore

La Giunta comunale, nella seduta di giovedì 9 ottobre ha deciso di concedere all’Associazione per i Diritti dei Cittadini (A.Di.C.) uno spazio all’interno dello Sportello del Cittadino in via Busetti 38, per l’attivazione di un punto di ascolto, assistenza e consulenza gratuito a tutela del consumatore.

Tutti i cittadini che vorranno avere assistenza e consulenza qualificata su temi legati alla tutela dei consumatori, ai diritti legali e a questioni burocratiche o semplicemente avere informazioni per prendere maggiore consapevolezza rispetto ai diritti che tutelano gli utenti, avranno entro la fine dell’anno un riferimento fisico a cui rivolgersi.

“I punti di ascolto e assistenza per i consumatori – ha dichiarato Letizia Pesci, assessora alla transizione digitale dell’amministrazione, comunicazione dei servizi al cittadino, all’impresa e al turista – consentono a tutti i cittadini, anche alle fasce più vulnerabili e fragili, di essere tutelati nei diritti legati alla propria attività di consumo e garantiscono a tutti accesso alle informazioni necessarie per difendersi e prendere decisioni informate”.

“L’obiettivo dell’attivazione di questo sportello anche a Spoleto, in linea con quanto sta accadendo in altre città dell’Umbria – ha dichiarato il consigliere comunale Guerrino Lucentini – è quello di garantire un sostegno reale e gratuito rispetto a problematiche o controversie con fornitori di servizi o prodotti. È importante che, anche a livello locale, si dia spazio ad un servizio impegnato nella protezione dei diritti di tutti i consumatori”.

L’A.Di.C. è un ente a carattere interregionale che opera in un sistema federale in Umbria, Toscana e Piemonte fornendo, attraverso la consulenza da parte di operatori ed avvocati convenzionati specializzati nel tema dei diritti dei consumatori, informazioni ed assistenza, nonché difesa anche dinanzi all’autorità giudiziaria e amministrativa, su problematiche relative alle utenze e bollette (acqua, rifiuti, telefonia, gas ed energia elettrica), servizi finanziari e assicurativi, servizi pubblici, cartelle esattoriali, contravvenzioni, contratti, truffe, pubblicità ingannevole, assistenza a minori e a soggetti deboli, salute e malasanità, trasporti e turismo.