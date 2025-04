A Spoleto un laboratorio di giornalismo multimediale per ragazzi fino ai 17 anni

Parte il 9 aprile a Spoleto un laboratorio di giornalismo multimediale, dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 17 anni che vogliono mettersi alla prova e apprendere le basi della professione giornalistica. La partecipazione al corso è gratuita, e prevede per i ragazzi una serie di cinque lezioni, che si terranno ogni mercoledì presso “una redazione” allestita nei locali del Cinema Sala Frau (Vicolo San Filippo 16, Spoleto) dalle 16.30 alle 18.30. Il corso alterna momenti di lezione frontale ad attività di laboratorio, per accompagnare i ragazzi nell’apprendimento degli strumenti di base del mestiere, dalla gestione editoriale di un sito di notizie alla produzione di contenuti multimediali (foto, audio, video, piccole grafiche), fino alla realizzazione di un progetto di racconto e di approfondimento. L’iniziativa è coordinata da Francesco De Augustinis, giornalista e documentarista freelance, con la collaborazione di Chiara Fabrizi, giornalista e corrispondente di Umbria24, e rientra nell’ambito del progetto Artistic@mente – educare con l’arte, con il supporto della coordinatrice del Corso propedeutico di giornalismo Walter Tobagi Antonella Manni. Per informazioni e iscrizioni: +39 339 739 0815 –- Il progetto Artistic@mente Artistic@mente – Educare con l’arte- è un progetto che nasce con la volontà di realizzare laboratori gratuiti rivolti alla fascia di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. I corsi, tenuti da esperti di ogni settore, hanno l’obiettivo di introdurre i ragazzi, con curiosità e motivazione, nell’ambito scelto, acquisendo competenze di base utili e potenzialmente in evoluzione. I soggetti promotori di tale progetto sono la Cooperativa sociale Il Cerchio, l’associazione culturale Bisse e l’associazione di promozione sociale L’Uovo di Colombo.