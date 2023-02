A Spoleto un convegno di approfondimento sull’amministrazione condivisa

“Pratiche di Amministrazione condivisa. Il valore aggiunto della collaborazione tra amministrazioni

pubbliche ed enti del terzo settore” – 24 febbraio ore 16 Sala Frau



Il comune di Spoleto, la Cooperativa Il Cerchio e il Forum del Terzo settore Regione Umbria organizzano il convegno “Pratiche di Amministrazione condivisa. Il valore aggiunto della collaborazione tra

amministrazioni pubbliche ed enti del terzo settore”. Venerdì 24 febbraio a partire dalle 16,00 a Spoleto, presso il cinema Sala Frau, si rifletterà sulle pratiche di amministrazione condivisa, apportando esperienze e approfondimenti circa un modello che vive oggi un importante momento di crescita.

L’amministrazione condivisa non è altro che una formula organizzativa fondata sulla collaborazione tra amministrazione e cittadini: un modello innovativo quanto necessario grazie al quale è possibile prendersi cura dei “beni comuni”.

L’evento sarà un momento di riflessione in particolare sull’amministrazione condivisa in relazione alla collaborazione tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche, descrivendo non solo esperienze ma anche strumenti e regole di questa prassi. Il programma del convegno è così strutturato:

ore 16 saluti del sindaco di Spoleto Andrea Sisti, della presidente della Cooperativa Il Cerchio di Spoleto Serenella Banconi e del portavoce del forum del terzo settore Umbria Paolo Tamiazzo.

A seguire interverrà Luciano Gallo, referente per l’innovazione amministrativa ANCI Emilia Romagna. Sarà poi la volta del racconto di alcune esperienze concrete di amministrazione condivisa tra pubbliche amministrazione ed enti no profit. Le conclusioni saranno affidate a Vanessa Pallucchi, portavoce nazionale del Forum del Terzo settore. Modera l’incontro Andrea Bernardoni, presidente Legacoop sociali Umbria.

Al termine dell’incontro un piccolo aperitivo a base di prodotti biologici offerto dalla Cooperativa Fattoria Sociale di Spoleto.

L’ingresso è libero, per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0743221300 oppure inviare una mail a cooperativa@ilcerchio.net.