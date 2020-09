A Spoleto tornano gli appuntamenti con la cultura di “mezz’ora dopo la chiusura “

Per la mostra di Paolo Canevari a Palazzo Collicola visita guidata tematica ‘Il mistero della materia’

Mezz’ora dopo la chiusura, l’evento a cura di Sistema Museo, torna con due appuntamenti dedicati alla mostra temporanea “Materia oscura” di Paolo Canevari, allestita al Piano Nobile di Palazzo Collicola, previsti venerdì 18 settembre e venerdì 16 ottobre 2020 alle ore 19.30.

La visita guidata tematica Il mistero della materia in programma venerdì 18 settembre ore 19.30 sarà l’occasione per entrare a contatto con la materia misteriosa di Paolo Canevari; una materia che vuole mettere in crisi la definizione di scultura, dove centrale è l’idea di scultura e non l’apparato creato intorno ad essa.

Questi gli appuntamenti: venerdì 18 settembre alle ore 19.30 ‘MATERIA OSCURA Il mistero della materia’; venerdì 16 ottobre alle ore 19.30 ‘MATERIA OSCURA Il nero impenetrabile’

La partecipazione alle visite guidate è gratuita e prevede l’obbligo della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale. Le visite guidate sono a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti.

“Progetto realizzato grazie al contributo del bando Exhibit Program | Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo”.

“Project supported by the Exhibit Program | Directorate-General for Contemporary Creativity of the Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism

Tag: @creativita_contemporanea (INSTAGRAM) @CreativitaContemporanea (FACEBOOK)

Hashtag #MIBACT #CreativitaContemporanea #ExhibitProgram #ContemporaryItalianArt

Per informazioni e prenotazioni: mercoledì e giovedì 15.30-19 | venerdì, sabato e domenica 10.30-13/15.30-19 | Sistema Museo – 0743.46434