A Spoleto torna Tulipark

Appuntamento in primavera

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, partirà in primavera la seconda edizione del Tulipark Spoleto. L’evento che avrà una durata di circa 4 settimane, si terrà in Umbria a Baiano di Spoleto presso Villa Galileo con il patrocinio del Comune.

Il complesso che ospiterà nuovamente l’evento è ricco di storia. La Villa, infatti, accolse un gruppo di scienziati olandesi seguaci dell’eliocentrismo. Lo scienziato per eccellenza che soggiornò in questa dimora fu Galileo Galilei. Proprio in onore di questo grande orgoglio italiano, la Villa è così denominata.

TuliPark è il primo festival della terra d’Olanda in Italia, giunto alla sua seconda edizione in Umbria per far conoscere l’affascinante mondo dei tulipani e le varie tipologie di essi.

Il parco per questa nuova edizione amplierà la sua offerta dando vita ad uno scenario colorato da oltre 120.000 tulipani, coltivati in un campo di circa 15.000 mq, arricchito da un mulino a vento e da un fantastico zoccolo olandese, proprio per far rivivere ai visitatori le meraviglie dei Paesi Bassi, sul territorio Umbro.

Tulipark Spoleto ha voluto pensare anche alle scuole, offrendo la possibilità di visitare il campo con l’Iniziativa “Al Parco con la scuola”.

Oltre alle installazioni caratteristiche olandesi, nuovissime attrazioni saranno presenti per accogliere gli studenti: verrà installata un’altalena gigante a tema, una sdraio gigante da dove poter ammirare i tulipani ed un cerchio dorato dove poter scattare le foto.

Gli ingressi per i bambini saranno ridotti e i docenti beneficeranno della gratuità. Ad ogni bambino verrà donato un fiore e un bulbo di tulipano da piantare nel giardino della scuola.

Inoltre, grazie al patrocinio del Comune di Spoleto, tutti i mercoledì dalle 14 alle 18, i più piccoli potranno partecipare gratuitamente a dei laboratori in cui creare origami a forma di tulipano.

L’iniziativa si pone come obbiettivo di avvicinare gli studenti alla natura e in particolare al mondo dei fiori.

L’idea innovativa che accompagna il Tulipark è sicuramente la formula You Pick. Infatti, i bambini avranno la possibilità di raccogliere il proprio tulipano direttamente dal campo.

Per le prenotazioni è possibile scrivere una mail a spoleto@tulipark.it oppure telefonando o inviando un messaggio al 3342929229.

Il Tulipark sarà aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00. Sarà possibile raggiungere il parco in macchina digitando direttamente su Google Maps “Tulipark Spoleto”. Per chi raggiungera il parco con il proprio mezzo è disponibile una vasta area parcheggio gratuita, mentre in treno o in bus, la fermata disponibile è Baiano di Spoleto a soli 200 metri a piedi dal parco.