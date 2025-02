A Spoleto Stefano Dal Bianco, vincitore del Premio Strega Poesia 2024

Stefano Dal Bianco sarà a Spoleto, venerdì 14 marzo alle ore 17.30, alla biblioteca G. Carducci di palazzo Mauri, per presentare “Paradiso” (Garzanti), vincitore del premio Strega Poesia 2024. L’autore leggerà brani del libro. Previsti i saluti istituzionali del vicesindaco Danilo Chiodetti e la partecipazione di Stefano Petrocchi, Direttore della Fondazione Bellonci e segretario del comitato direttivo del premio Strega.



L’incontro è ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite premiostregaspoleto.eventbrite.it.



Un uomo se ne va a spasso col suo cane per le strade, i sentieri, i boschi, i campi e lungo il fiume nei pressi di un piccolo borgo nelle colline senesi. Tutti i giorni, per tante stagioni, l’uomo e il cane imparano e scoprono qualcosa, incappano in avventure nuove. Si crea così una sorta di concerto a tre voci, dove la terza, onnipresente e silenziosa, ma non del tutto, è quella del paesaggio. Una natura apparentemente non corrotta, a volte protettiva, a volte sottilmente inquietante, ma sempre in grado di trascendere, o di coprire, la penosa pena del vivere. Il paradiso è qui, sembra dire questo libro, quasi in barba alle tristezze e alla negatività di molta poesia di oggi. Eppure non c’è alcuna rimozione del dramma individuale e collettivo contemporaneo, che invece rimane ben presente, ma come se davvero fosse stato superato e relegato sullo sfondo da una sorta di superiore, adulta, saggezza.

La voce affabile e magnetica di Stefano Dal Bianco raggiunge qui una rara felicità di pronuncia lirica, e si conferma una tappa obbligata per chiunque voglia orientarsi nel ricchissimo spettro della poesia italiana.



Stefano Dal Bianco (Padova 1961) insegna Poetica e stilistica all’Università di Siena. Ultimi libri di poesia: Ritorno a Planaval (Mondadori 2001; LietoColle 20182), Prove di libertà (Mondadori 2012), Paradiso (Garzanti 2024, Premio Strega Poesia). Si è occupato prevalentemente della metrica di Petrarca, Ariosto, Andrea Zanzotto, e di poesia del Novecento. Di Zanzotto ha curato il Meridiano Mondadori nel 1999 (con Gian Mario Villalta) e l’Oscar Tutte le poesie (2011). I suoi saggi di poetica sono raccolti in Distratti dal silenzio. Diario di poesia contemporanea, Quodlibet 2019. La biblioteca Carducci di Spoleo, città che ottiene dal 2017 la qualifica di Città che legge per le varie attività di promozione della lettura, ha proposto al pubblico letture integrali della Divina Commedia e dell’Ulisse di Joyce (Bloomday) e ha organizzato incontri con Charles Simič, Romano Luperini, Valerio Magrelli, Tommaso Pincio, Nicola Gardini, Moira Egan, Damiano Abeni, Enrico Terrinoni, Ottavio Fatica, Steve Hackett, Tommaso Ragno, Luca Crescenzi.

Quella con Stefano Dal Bianco, professore, è una iniziativa che rientra nelle attività dell’Osservatorio permanente della cultura.