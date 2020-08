A Spoleto sognate… a colori!

Premio “Il poeta ebbro” , 29 agosto, ore 16.30, Hotel dei Duchi

Mentre il Festival dei due Mondi accende a Spoleto di arte ritorna

il Premio IL POETA EBBRO ideato ed organizzato dalla poetessa romana Anna Manna giunto già alla terza edizione.

Il 29 agosto presso il famoso e centralissimo Hotel dei Duchi alle 16,30 , si svolgerà la cerimonia di premiazione per alcune sezioni del Premio. Un premio diverso, con un numero limitato di partecipanti e strettamente riservato ai premiati accompagnati da una sola persona. Forse sarà più raccolto , certo un’atmosfera meno vivace per pubblico e curiosi. E’ la pandemia!Che vogliamo farci? Dobbiamo combattere con le armi della pazienza e dell’equilibrio.

Ma certe non mancherà la cordialità, la sorpresa, la fantasia. E come potrebbe essere altrimenti in un Premio ebbro d’arte e d’amore?

Nell’edizione del Premio 2020 ci sono bellissime sorprese : nasce la Nuova Sezione letteraria con una giuria prestigiosa, Mario Narducci presidente, Liliana Biondi, Goffredo Palmerini, Clara Di Stefano membri di giuria. Elegeranno il poeta cromatico 2020 , il poeta dell’anno ed il personaggio dell’anno.

Ma la vera novità sarà la sezione DALL’ UMBRIA CON AMORE! La nuovissima Sezione del Premio Dall’Umbria con amore intende portare a visibilità internazionale un artista del territorio che ha conservato caratteristiche espressive di tradizioni antiche. Sarà pertanto protagonista di questa edizione un artista umbro che sappia raccontare a tutti le potenzialità artistiche ed espressive di questa meravigliosa regione italiana. Il nome del vincitore sarà inficato il 29 agosto ma possiamo svelare che si tratta di …una donna!!!!

Il 29 conosceremo il nome all’Hotel dei Duchi e la fortunata vincitrice ci mostrerà le sue meravigluiose creazioni.

A causa della pandemia non è stato possibile bandire il concorso per la Sezione del Premio Il Poeta Ebbro…di colori (la Poesia incontra la Pittura e la Fotografia), ed allestire la Mostra delle opere concorrenti. Pertanto l’Edizione 2020 premierà gli Artisti (pittori) che negli anni si sono ispirati, o hanno dedicato le loro opere, alle poesie d’amore di Anna Manna, ideatrice e fondatrice del Premio.

Le poesie che hanno ispirato le opere artistiche sono pubblicate nel volume “Ebbrezze d’amore, dolcezze e furori”, di Anna Manna, Nemapress Edizioni 2019, che ha vinto il primo premio assoluto per la Poesia edita al Premio Internazionale “Città del Galateo” 2020.

Tra i pittori che si sono ispirati alle poesie di Anna Manna ricordiamo Mines Preda De Carolis che ha firmato il quadro Casta sensualità ispirata alla poesia Casti amanti , Eugenia Serafini che ha dipinto la poesia di Anna Manna “A Spoleto l’Oceano” consegnata ufficialmente lo scorso anno alla direttrice amministrativa del Festival dei due mondi Maria Teresa Bettarini durante l’Evento alla Galleria Poli d’Arte “Le rosse pergamene del nuovo umanesimo”, il pittore Pino Schettino che ha dipinto il quadro “Il padrone della luna” dal titolo di una delle poesie. La spoletina Giovanna Gubbiotti che ha dipinto “Partire da Roma” ispirata dalla poesia con lo stesso titolo sarà premiata il 29 agosto all’Hotel dei Duchi. Pittori famosi come Milena Petrarca , Cecilia Arguel e Ruggero Marino hanno abbinato i loro quadri ad alcune poesie di Anna Manna (Tramonto, Casti amanti, La battaglia dei fiori) .

E’ nota la tradizione che racconta una bellissima ed intrigante usanza : a Torgiano vengono creati con infinita pazienza i vinarelli, acquarelli dipinto con il vino! Il matrimonio tra l’ebbrezza del vino e la creazione artistica è già molto viva e sentita in Umbria. Ma adesso con il Premio IL POETA EBBRO DI COLORI il vino , i colori dei pittori, i versi d’amore della poetessa Anna Manna creeranno un girotondo di gioia!

Allora il 29 agosto ricordiamoci che in Umbria a Spoleto si pensa e si sogna …a colori!

Per ritrovare la gioia di vivere, la fantasia di creare, per prendere al volo la vita ed inventarla di nuovo dopo le tristezze della primavera del coronavirus!

Sui versi di poesie d’amore dolci ma anche intense, semplici ma anche complesse, sulle note dell’amore declinato in tutti i modi, i colori sapranno raccontarci un nuovo mondo, una nuova stagione, una nuova sfida culurale!