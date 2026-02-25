A Spoleto si va sulle note di Nek con la data zero del “Nek Hits – European Tour”

Orvieto e Spoleto per i prossimi appuntamenti della stagione Tourné che, domenica primo marzo, propone un viaggio nella musica di Ennio Morricone sulle note dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Liopreno e la data zero del “Nek Hits – European Tour” di Nek.

Domenica 1 marzo alle 18 e alle 21 al Teatro Mancinelli di Orvieto arriva l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno con “Alla scoperta di Morricone”, tributo unico alle musiche del grande compositore italiano che si arricchisce di nuove pagine in gran parte meno conosciute ma di grande bellezza nello sconfinato repertorio di Morricone. Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale. Lo spettacolo sarà anche al Teatro Lyrick di Assisi il 15 marzo.

Alle 20.30 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto c’è la data zero di “Nek Hits – European Tour”. Sul palco i fan avranno la possibilità di rivivere tutta l’energia di Nek, con un concerto che celebra la potenza della musica dal vivo, tra grandi successi e arrangiamenti rinnovati. L’artista ripercorrerà tutte le più grandi hit della sua carriera, da brani indimenticabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Sei grande”, “Se una regola c’è”, la cover di “Se telefonando”, eseguita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, e ancora “Sei solo tu”, “Uno di questi giorni”, “Ci sei tu” e “E da qui” e tante, tante altre.

Informazioni e prevendite sul sito www.meaconcerti.it