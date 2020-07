A Spoleto si torna a parlare di sanità

In programma per il 4 agosto l’incontro tra il commissario della Usl Umbria 2, i consiglieri comunali e i rappresentanti delle Associazioni

Martedì 4 agosto 2020, alle ore 10 il Commissario Dottor Massimo De Fino, appena riconfermato alla guida della Azienda USL Umbria 2, incontrerà i consiglieri comunali della IV Commissione consiliare permanente e i rappresentanti del Tribunale per i Diritti del Malato e di Spoleto City forum.

“L’incontro, chiesto da esponenti delle diverse forze politiche, si terrà nella sede municipale – dichiara la presidente di commissione Marina Morelli – e, considerato che si annullò nel mese di aprile quello fissato con il Direttore dei Servizi Territoriali, è ovviamente carico di attese, sia per la straordinaria fase di emergenza Covid superata egregiamente grazie alle strutture locali , che per la ormai prossima organizzazione del futuro assetto sanitario regionale e, non da ultima, la tanto attesa normalità nelle erogazione delle prestazioni e dei servizi che, ad oggi, stenta a riaffiorare”.

La Morelli ha peraltro sollecitato il Presidente del Consiglio a calendarizzare anche la richiesta, formulata e approvata in commissione già nel mese di aprile, di un consiglio comunale da tenere in presenza dell’Assessore alla Sanità dottor Coletto.

Per il momento c’è soddisfazione per la data fissata prima della pausa estiva e calendarizzata quindi per il prossimo 4 agosto.